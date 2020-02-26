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  • Українця в Китаї перевіряють на коронавірус через високу температуру
26 лютого 2020, середа, 17:32 5
Азія 2020-02-26T17:57:48+02:00
Українські Новини
Українця в Китаї перевіряють на коронавірус через високу температуру

Українця в Китаї перевіряють на коронавірус через високу температуру

Ольга Фандорина
коронавірус в Китаї, Коронавірус, перевірка, Карантин
Коронавірус. Медичний персонал. Фото: Сіньхуа
Коронавірус. Медичний персонал. Фото: Сіньхуа

У Китаї на медогляд відправлені 163 пасажири літака з Південної Кореї, серед яких один українець, після того, як на борту виявили п'ять осіб з високою температурою. Про це повідомляє видання Xinhua.

Літак китайської авіакомпанії прибув у Вейхай у вівторок, 25 лютого, з південнокорейського міста Інчхон.

163 пасажири рейсу з Південної Кореї в місто Вейхай в китайський східній провінції Шаньдун були відправлені на медогляд після виявлення у п'яти з них високої температури.

Серед всіх пасажирів, 19 з них є громадянами Південної Кореї, троє американців, один українець, а решта – громадяни КНР.

Пасажири з температурою госпіталізовані для визначення діагнозу і обсервації. Їх національність поки невідома.

Як повідомляли Українські Новини, від ускладнень, викликаних китайським коронавірусом COVID-19, померли 2762 людина. Завершили лікування і були виписані з лікарень 30 тисяч осіб. В усьому світі кількість хворих становить 81002. Напередодні їх кількість становила 80 146 осіб. Крім того, у США готують вакцину від коронавіруса до випробувань на людях. Перші зразки вакцини спрямовані фахівців Національного інституту алергії і інфекційних захворювань США (NІAІ).

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