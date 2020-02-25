По последним данным аналитической компании Canalys, мировые поставки смартфонов выросли на 1% в 4-м квартале 2019 года, достигнув 369 млн единиц. В частности, эксперты отмечают, что Европа находится в выгодном положении и привлекает внимание многих китайских поставщиков. В данном контексте Украина с ее еще развивающимся рынком смартфонов, неплохим спросом и сетью 5G на пороге выглядит особо привлекательно для новых брендов.

В августе 2019 года новые возможности на наших просторах увидела и китайская компания vivo, для которой Украина стала первым шагом в освоении европейского рынка. Vivo имеет более 200 млн пользователей ее мобильными продуктами и услугами по всему миру. В Китае компания является номером 2 по продаже смартфонов и на похожий результат рассчитывает и здесь. О том, как vivo планирует достичь таких показателей в Украине, куда движутся технологии и как последние мировые события влияют на производителей и бренды Українським Новинам рассказал в интервью президент vivo в Украине Макс Лоу.

Почему компания выбрала Украину? На что обращали внимание, когда искали для себя новый рынок?

Как мы знаем, Китай является крупнейшим рынком смартфонов, и он достаточно насыщен разными брендами, поэтому производители начинают искать выходы на новые рынки. Европейский рынок огромный, а украинский рынок имеет особенно большой потенциал.

И в чем этот потенциал?

Во-первых, в Украине достаточно хорошее покрытие Интернета, что для работы смартфонов безусловно самое главное. Во-вторых, операторы внедряют 4G-связь, а это важно для топ-производителей смартфонов поскольку увеличение скорости Интернета способствует развитию многих функций. Таким образом смартфоны стали востребованы не только среди молодежи, но и среди старшего поколения. Для нашей компании – это хорошая возможность по доступной цене предоставить телефоны для самых разных потребителей.

На какого потребителя в Украине ориентируетесь?

Основная целевая аудитория vivo - это молодежь. В Украине мы находимся в ценовом сегменте от 3 до 20 тыс. гривен. В 2020 году выйдет флагман серии Х, который пополнит линейку телефонов, представленных в Украине.

vivo V17

Насколько быстро новинки из Китая попадают на прилавки Украины?

Наша цель, чтобы новинки поступали в Украину в течение одной-двух недель. Как только продукт появится в Китае, он должен максимально быстро появиться и в Украине. Но до этого еще нужно дойти, все зависит от моделей и от линейки.

То есть крупных задержек в поставках вы не ожидаете? Чтобы устройство попадало через год, допустим?

Если бы сложилась такая ситуация, тогда товар был бы не конкурентоспособным. Нам просто это не выгодно.

А насколько товар локализирован для украинского рынка?

Для каждой страны отдельно локализируется программное обеспечение, язык, тестируется работа в сетях всех мобильных операторов, чтобы не было ошибок.

Если не секрет, сколько было инвестировано в запуск продаж в Украине?

Секрет на самом деле.

Хорошо, а если сравнивать с запусками в других странах, насколько дорогостоящий был выход?

Все зависит от масштабов страны. В крупные страны инвестиции больше, в страны поменьше, соответственно, меньше. Стратегия главного офиса по инвестициям такая: мы не инвестируем огромные суммы на запуск, а затем ничего не вкладываем, мы начинаем с одной суммы, а потом все больше и больше наращиваем ее в зависимости от роста.

Через какие каналы осуществляете продажи смартфонов в Украине? Планируете ли открывать собственные фирменные магазины?

На данном этапе мы представлены в магазинах Алло, Comfy, Eldorado, Цитрус и Розетка. Наша цель - еще лучше концентрироваться на работе с уже существующими партнерами, а в дальнейшем расширяться и заключать новые соглашения. Открывать собственные магазины в ближайшем будущем пока не планируем, больше хотим быть сосредоточены именно на партнерском сотрудничестве.

На какой объем продаж рассчитываете в первый год работы в Украине? Какую долю планируете на рынке?

Наша основная цель в течение двух лет – попасть в ТОП-3 брендов по объемам продаж.

На данный момент в Украине уже представлены китайские бренды, как минимум 2 из них являются одними из самых популярных - Huawei и Xiaomi. За счет чего ваша компания собирается их потеснить?

В наших планах нет задачи вытеснять кого-то на рынке. Если бренд существует, значит, он удовлетворяет потребности определенных потребителей. Наша основная задача чтобы потребители полюбили наш бренд, основываясь на качественном обслуживании и на качественном товаре. Таким образом, мы и займем весомую долю рынка.

В сентябре 2019 года другая дочерняя компания корпорации BBK Electronics - OPPO - презентовала продукцию на украинском рынке. Насколько рациональным и эффективным является запуск одновременно двух новых брендов?

Во-первых, мы независимый бренд. Во-вторых, у каждого бренда своя стратегия выхода на рынки Европы и других стран.

Вы говорите о своей инновационности. На что, на ваш взгляд, в первую очередь должен клюнуть потребитель? Что должно его заинтересовать?

Отмечу, что сканер отпечатка пальцев сначала появился у нас, мы разработали первый самый тонкий смартфон, первый смартфон с выдвижной фронтальной камерой, установили хай-фай чип, безрамочный экран-водопад и т.п. Мы уже являемся топ-компанией в мире, хотя в Украине нас еще не так хорошо знают. Но, уверен, наша репутация и качество продукции зарекомендуют себя среди украинского потребителя.

Президент компании

Вы наверняка проводили исследования потребительских привычек украинцев. Каким вы видите украинского покупателя?

В настоящее время научно-технический прогресс происходит все быстрее и быстрее. Проведя исследования, мы поняли, что украинцы готовы пробовать что-то новое, готовы к новым технологиям, изобретениям.

А какую разницу вы заметили в потреблении между украинцами и китайцами?

Основное - разъем зарядки TypeС и NFC. В Китае, и в Азии в целом, на это не обращают внимания, а здесь важно, чтобы это было.

У вас не принято рассчитываться телефонами, почему нет спроса?

В Китае абсолютно все и везде оплачивается мобильным кошельком Wechat, Alipay или с помощью QR-кодов. В Азии больше любят делать селфи, для них это основное, у нас есть функция Face Beauty, которая отбеливает кожу и уменьшает лицо, поэтому даже формат фотографий у нас абсолютно разный. А для украинца важно - и фотографировать, и платить с помощью NFC.

Какой процент населения Китая имеет смартфоны и как часто потребители их меняют?

90% пользуются смартфонами, а в те 10%, которые не пользуются, входят слишком маленькие дети и люди преклонного возраста. Меняют устройства примерно раз в 12-18 месяцев. Сокращение цикла пользования наблюдалось, когда мы переходили с 3G на 4G, когда сеть стала стабильной, темпы продаж замедлились. Сейчас снова происходит переход, уже на 5G, поэтому цикл снова стал короче.

У нас вот обещают появление 5G сети. Вы будете выходить на наш рынок со смартфонами, которые ее поддерживают?

Сейчас ведутся переговоры с некоторыми украинскими мобильными операторами, а также проводятся тестовые работы над 5G для работы наших телефонов. В конце 2019 года продажи таких смартфонов в Китае у нас были на первом месте. Как только локальные мобильные операторы запустят 5G, тогда он будет полноценно функционировать и работать в телефонах vivo на территории Украины.

Как вы оцениваете объем рынка смартфонов в Украине? Какой можете сделать прогноз по его развитию на ближайшие 2-3 года рынка в целом?

Мы считаем, что рынок будет достаточно стабилен в ближайшие год-два, только прошел бум на 4G, поэтому особых перемен не ожидается. А так рынок достаточно объемный и потребители рациональны.

Китайский рынок сейчас наоборот очень открыт для возможности развития, как раз из-за 5G.

Vivo вложила значительные средства в исследования и разработки 5G и является ведущим брендом в отрасли. В четвертом квартале 2019г. продажи мобильных телефонов 5G в Китае заняли первое место.

Если говорить о мировом рынке и трендах развития смартфонов, то какие вы видите основные направления? Какие есть вызовы для индустрии?

Основное - это стабилизация 5G, ожидаем решения всех вопросов в покрытии Интернета. Все проблемы, которые могут существовать со скоростью, связью и качеством, будут решены в течение 5 лет. Если для стабилизации 4G понадобилось не много времени, то 5G - это долгосрочный проект.

Представим, что все вопросы с 5G решены. Куда будут двигаться сами технологии? У нас уже есть гибкие дисплеи, поп-ап камеры и прочее. Как еще можно модернизировать смартфоны? Не столкнуться ли производители в какой-то момент с проблемой, когда особо нового ничего сделать нельзя?

Касательно нашей продукции, то мы не можем разглашать идеи на ближайшие года. Но, как говорится, совершенству нет предела, и еще 5 лет назад мы бы тоже не подумали, что сейчас будут такие возможности у смартфонов. В любом случае научно-технический прогресс с далеких времен всегда к чему-то шел, и я уверен, что не будет такого момента, когда уже ничего нельзя будет придумать.

Телефон давно перестал быть средством просто общения, все остальные функции телефона (видео, музыка и т. д.) будут только развиваться.

В прошлом году одним из основных событий на рынке смартфонов был конфликт между Huawei и американскими властями. Сейчас ситуация более-менее разрешилась, но, по вашему мнению, этот конфликт как-то сказался на восприятии китайских брендов?

На нас точно никакого влияния эта ситуация не оказывает. Мы не комментируем ситуации конкурентов.

Как компания видит себя в мировом масштабе? Какие рынки сейчас для вас приоритетные, куда двигаетесь дальше?

Так как китайский и в целом азиатский рынок уже почти полностью покрыт нашей продукцией и достаточно стабилен, будем продвигаться по Европе. Также в 2020 году будем заходить в Латинскую Америку.

В релизе о выходе на рынок Украины говорилось о создании координирующего офиса для всей Европы? Где он будет располагаться, какие будут у него функции?

В 2019 году в Германии был открыт маркетинговый центр для исследований. Он создан для того, чтобы лучше понимать европейских потребителей, чтобы понять спрос и то, как лучше рекламировать нашу продукцию. Мы хотим, чтобы у одинаковой модели в Китае и Европе возможности могли меняться в зависимости от потребностей.

И еще такой вопрос. Сейчас все внимание мира приковано к ситуации с новым коронавирусом, обнаруженным в Китае. Мы видим, что это уже начинает сказываться на мировой экономике, в частности на ценах на металлы - они сильно упали на бирже. Видите ли, вы влияние этих событий на рынок мобильной связи, на торговлю смартфонами или на что-то еще?

К сожалению, экспансия этого вируса непредсказуема, поэтому не могу сказать со 100% уверенностью. По данным от партнеров и наших сотрудников в Китае, на данный момент радикального влияния нет. Возможно, могут быть небольшие задержки с поставками новых партий. Однако, на текущий момент наши партнёры не испытывают дефицита товара и, по нашим прогнозам, не будут его испытывать.