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26 лютого 2020, середа, 15:46 26
Медицина 2020-02-26T18:30:05+02:00
Українські Новини
У кожній області визначили по дві опорні бази для прийому хворих коронавірусом

У кожній області визначили по дві опорні бази для прийому хворих коронавірусом

Ярина Вацяк
Віктор Ляшко, МОЗ, Лікарні, Коронавірус, коронавірус в Україні

Для прийому заражених коронавірусом, яких станом на 26 лютого в Україні не виявлено, в кожній області облаштували по дві опорні бази.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

"В кожній області у нас визначено по дві опорні бази, які будуть приймати перші випадки. У кожній з цих опорних баз є інфекційні бокси в інфекційних відділеннях, є апарати штучної вентиляції легенів, є кисневі концентратори або централізоване підведення кисню. Тобто вони готові надавати реанімаційні заходи", - заявив він.

Також Ляшко зазначив, що в МОЗ знають, як діяти в разі спалаху. План дій МОЗ схожий на китайський, коли в лікарнях неспеціалізовані відділення будуть перепрофільовані. Також з лікарями будуть проводити наради, щоб узгодити дії на випадок виявлення хворих.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за останній тиждень від грипу померли 10 осіб.

24 лютого Україна ввела перевірку температури тіла пасажирів з усіх країн із зафіксованими випадками коронавірусу.

 

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