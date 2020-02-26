У кожній області визначили по дві опорні бази для прийому хворих коронавірусом

Для прийому заражених коронавірусом, яких станом на 26 лютого в Україні не виявлено, в кожній області облаштували по дві опорні бази.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

"В кожній області у нас визначено по дві опорні бази, які будуть приймати перші випадки. У кожній з цих опорних баз є інфекційні бокси в інфекційних відділеннях, є апарати штучної вентиляції легенів, є кисневі концентратори або централізоване підведення кисню. Тобто вони готові надавати реанімаційні заходи", - заявив він.

Також Ляшко зазначив, що в МОЗ знають, як діяти в разі спалаху. План дій МОЗ схожий на китайський, коли в лікарнях неспеціалізовані відділення будуть перепрофільовані. Також з лікарями будуть проводити наради, щоб узгодити дії на випадок виявлення хворих.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за останній тиждень від грипу померли 10 осіб.

24 лютого Україна ввела перевірку температури тіла пасажирів з усіх країн із зафіксованими випадками коронавірусу.