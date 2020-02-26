Українці масово шукають, де купити маски

На тлі повідомлень про поширення кооронавирусу Covid-2019, який на сьогодні вже забрав життя 2762 людей, українці почали масово запасатися медичними масками. Пошуковий запит про купівлю масок увійшов в тренди пошукової системи Google, повідомляють Українські Новини.

Скриншот: trends.google.com

За словами завідувачки інфекційним відділенням Олександрівської лікарні м. Києва Тетяни Гайнутдінової, маски в першу чергу потрібно носити хворим людям та людям, які пересуваються громадським транспортом.

“Якщо в метро, де особливо велике скупчення людей, хто кашляє та чхає, то незважаючи на те, що у нас відсутня культура поведінки хворих людей, вони зазвичай не прикриваються ні ліктем, ні рукою, то маска має сенс. Поки ви їдете в транспорті протягом 20-30 хвилин, варто одягнути маску, вона здатна захистити здорову людину", — передає ресурс ASPI слова лікаря.

Також маску треба надягати перед походом в аптеку, де можна зустріти хворих людей. При цьому на свіжому повітрі краще перебувати без маски, особливо при низьких температурах. Однак навіть маска не гарантує стовідсоткового захисту від інфекції.

Гайнутдінова рекомендує таку послідовність дій:

вимити руки з милом або дезінфікуючим засобом;

взяти маску таким чином, щоб край гумки був зверху, розгорнути її внутрішньою стороною до себе;

натягнути маску на ніс, тримаючись за верхній край. Перенісся необхідно щільно прикрити, а нижній край маски повинен перебувати під підборіддям;

після зняття маски також необхідно ретельно вимити руки.

Лікар підкреслила, що маску треба міняти кожні дві години, а багаторазово використовувати її навіть після прання і прасування не можна.

Також фахівці ВООЗ опублікували відео-інструкцію, як правильно носити маску.

https://www.youtube.com/watch?v=Ded_AxFfJoQ" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=lrvFrH_npQI" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, медична маска — не єдиний спосіб захистити себе від коронавіруса. Її носіння повинно супроводжуватися вологим прибиранням у будинку та особистою гігієною.

До цього моз попереджав, що медицнская маска не дає 100% захисту від вірусу Covid-2019.