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26 лютого 2020, середа, 14:32 6
Суспільство 2020-02-26T15:00:03+02:00
Українські Новини
У Бородянського мають наміри давати додаткові бали на питчингах за фільми про Крим

У Бородянського мають наміри давати додаткові бали на питчингах за фільми про Крим

Елизавета Кесельман
Мінкультури України, Володимир Бородянський, Держкіно
Кіно. Фото: pixabay
Кіно. Фото: pixabay

Державне агентство з питань кіно має намір в ході конкурсних відборів кінопроектів на отримання державного фінансування додавати додаткові бали за кіно про Крим і сучасні виклики півострова, пов'язаних з тимчасовою окупацією з 2020 року.

Про це міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський повідомив в ході форуму "Age of Crimea Forum 2020", передають Українські Новини.

"Кіно про Крим, його історію та сучасні виклики півострова, пов'язаних з тимчасовою окупацією будуть отримувати додаткові бали на пітчингу починаючи з цього року", - сказав він.

Крім цього, міністр анонсував в 2020 році запуск онлайн курсів української та кримсько-татарської мови, відкриття окремої програми для кримсько-татарських проектів та ініціатив в Українському культурному фонді, а також спрощення прийому абітурієнтів у вищі навчальні заклади культури, які знаходяться у сфері управління Мінкультури.

Бородянський підкреслив також, що Україна ратифікує другий протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Держкіно Марину Кудерчук.

27 лютого на екрани вийде фільм про анексію Криму, під назвою "Черкаси".

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