У "Центренерго" змінилося керівництво

Кабінет Міністрів змінив керівництво енергогенеруючої компанії "Центренерго".

Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми прийняли рішення про зміну менеджменту "Центренерго" і на трьох обленерго, які фактично є державними компаніями і якісний менеджмент в яких буде запорукою гарного бізнесклімату у відповідних областях", - сказав він.

Гончарук наголосив, що це було зроблено для того, щоб прискорити підготовку до приватизації цих підприємств.

Також він повідомив, що через кілька тижнів уряд опублікує результати проведеного аудиту "Центренерго".

До складу "Центренерго" входять 3 ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проєктна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.

На ТЕС компанії встановлено 23 енергоблоки потужністю від 175 до 800 МВт, з яких 18 блоків - вугільні, а 5 призначені для використання газомазутного палива.

78,289% акцій компаній належить державі в особі Фонду державного майна.

Як повідомляли Українські Новини, Корольчук заявив про те, що Коломойський використовує "Центренерго" у своїх інтересах, завдаючи шкоди державі.

Раніше "Центренерго" збиралося фінансувати запуск нової лави на держшахти "Капітальна" на Донбасі на 50 млн гривень.