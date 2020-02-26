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26 лютого 2020, середа, 13:10 3
Lifestyle 2020-02-26T13:45:01+02:00
Українські Новини
Почесним послом Чилдрен Кінофест 2020 став фронтмен гурту "Бумбокс"

Почесним послом Чилдрен Кінофест 2020 став фронтмен гурту "Бумбокс"

Кира Молчанова
Чилдрен Кінофест. Скріншот arthousetraffic.com
Чилдрен Кінофест. Скріншот arthousetraffic.com

Почесним послом VІІ Чилдрен Кінофесту, на якому в минулому році перемогла українська стрічка "Вкрадена наречена", став музикант, автор пісень і фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Про це повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік".

"Скільки я себе пам'ятаю, любив кіно і мультики. Коли був маленьким, любив їх дивитися в кінотеатрах і терпів, коли закінчаться новини по тб. Вважаю себе кіноманом і, в той же час, зовсім не розбираюся в кіно. Єдине, що я знаю напевно — фільми і книги з мого дитинства зробили мене тим, хто я є. Мої вчинки, продиктовані вчинками героїв дитячих картин, мої, часом утопічні мрії, схожі на їхні мрії. За роки вже дорослого життя в самоті і гастролях, сформувався мій смак до певних жанрів, і я не уявляю ким би я був без них, написав хоч щось", — коментує свою участь у фестивалі Андрій Хливнюк.

Андрій Хливнюк — музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту "Бумбокс". У 2004 році разом з командою створив групу "Бумбокс. За 15 років роботи група здобула широку популярність як в Україні, так і за її межами, і отримав чимало музичних премій. В 2017-2018 роках "Бумбокс" в підтримку міні-альбомів "Люди" і "Голий Король" відвідали з гастролями 15 країн і відіграли 117 концертів.

Щорічно фестиваль Чилдрен Кінофест підтримує посол, який популяризує ідеї якісного сімейного дозвілля і культурного розвитку дітей і підлітків в Україні. Послами фестивалю у різні роки були співаки Фагот, Джамала, Дмитро Шуров, актор і кінорежисер Ахтем Сєїтаблаєв, письменниця Катерина Бабкіна та правозахисниця та письменниця Лариса Денисенко. VІІ Чилдрен Кінофест пройде в Україні з 29 травня по 7 червня 2020 року, і охопить понад 20 міст.

У жовтні в рамках фестивалю було оголошено Четвертий конкурс дитячих короткометражних фільмів, в якому можуть брати участь діти від 7 до 14 років. Десять кращих фільмів будуть показані в містах-учасниках фестивалю 6 червня.

Як повідомляли Українські Новини, торік печетым послом Чилдрен Кінофесту був Олег "Фагот" Михайлюта, вокаліст хіп-хоп-групи "Танок на Майдані Конго" (ТНМК).

Попередній фестиваль відкривав сімейний фільм виробництва Ірландії і Великобританії "Зоопарк".
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