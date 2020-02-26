Почесним послом Чилдрен Кінофест 2020 став фронтмен гурту "Бумбокс"

Почесним послом VІІ Чилдрен Кінофесту, на якому в минулому році перемогла українська стрічка "Вкрадена наречена", став музикант, автор пісень і фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Про це повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік".

"Скільки я себе пам'ятаю, любив кіно і мультики. Коли був маленьким, любив їх дивитися в кінотеатрах і терпів, коли закінчаться новини по тб. Вважаю себе кіноманом і, в той же час, зовсім не розбираюся в кіно. Єдине, що я знаю напевно — фільми і книги з мого дитинства зробили мене тим, хто я є. Мої вчинки, продиктовані вчинками героїв дитячих картин, мої, часом утопічні мрії, схожі на їхні мрії. За роки вже дорослого життя в самоті і гастролях, сформувався мій смак до певних жанрів, і я не уявляю ким би я був без них, написав хоч щось", — коментує свою участь у фестивалі Андрій Хливнюк.

Андрій Хливнюк — музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту "Бумбокс". У 2004 році разом з командою створив групу "Бумбокс. За 15 років роботи група здобула широку популярність як в Україні, так і за її межами, і отримав чимало музичних премій. В 2017-2018 роках "Бумбокс" в підтримку міні-альбомів "Люди" і "Голий Король" відвідали з гастролями 15 країн і відіграли 117 концертів.

Щорічно фестиваль Чилдрен Кінофест підтримує посол, який популяризує ідеї якісного сімейного дозвілля і культурного розвитку дітей і підлітків в Україні. Послами фестивалю у різні роки були співаки Фагот, Джамала, Дмитро Шуров, актор і кінорежисер Ахтем Сєїтаблаєв, письменниця Катерина Бабкіна та правозахисниця та письменниця Лариса Денисенко. VІІ Чилдрен Кінофест пройде в Україні з 29 травня по 7 червня 2020 року, і охопить понад 20 міст.

У жовтні в рамках фестивалю було оголошено Четвертий конкурс дитячих короткометражних фільмів, в якому можуть брати участь діти від 7 до 14 років. Десять кращих фільмів будуть показані в містах-учасниках фестивалю 6 червня.

Як повідомляли Українські Новини, торік печетым послом Чилдрен Кінофесту був Олег "Фагот" Михайлюта, вокаліст хіп-хоп-групи "Танок на Майдані Конго" (ТНМК).

Попередній фестиваль відкривав сімейний фільм виробництва Ірландії і Великобританії "Зоопарк".