"Чилдрен Кинофест" объявил победителей

В Украине завершился 6-й фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Об этом сообщает "Артхаус Трафик".

Второй год подряд Гран-при получает украинская лента – в этом году победителем по итогам зрительского голосования стала анимационная приключенческая лента "Украденная принцесса" Олега Маламужа. В конкурсе короткометражных фильмов, снятых детьми, лучшей работой признана "Лесная школа" Анны Зусмановской из Кривого Рога.

9 июня на церемонии закрытия фестиваля в столичном кинотеатре "Киевская Русь" были объявлены победители международного конкурса. Фаворит зрительского жюри, "Украденная принцесса" о временах Киевской Руси, набрала 4,79 баллов из 5. Второе место занял эстонский фильм "Лес призрачной совы" с 4,75 баллами. Третье место досталось ленте производства Великобритании "Зоопарк", которая выйдет в украинский прокат 11 июля. Она получила 4,64 балла. Традиционно фильм-победитель был определен путем прямого голосования зрителей – на входе в кинотеатр каждый посетитель получал бюллетень, с помощью которого оценивал увиденную картину.

На закрытии "Чилдрен Кинофеста – 2019" был показан обладатель Гран-при прошлого года, украинский фэнтези-фильм "Сторожевая застава".

В рамках фестиваля состоялся третий конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми от 7 до 14 лет. Организаторы получили более 160 заявок со всей Украины, среди которых выбрали 10 финалистов – их работы показали 8 июня во всех городах проведения фестиваля. Юные режиссеры были приглашены в Киев, где они лично представили фильмы. Победителя определило профессиональное жюри в составе актрисы Ирмы Витовской-Ванцы, режиссера Марины Степанской и режиссера Аркадия Непиталюка. На церемонии закрытия фестиваля состоялось награждение: звание Лучшего украинского детского фильма года и награду в размере 20 000 грн. получила работа "Лесная школа" 8-летней Анны Зусмановской из Кривого Рога про буллинг. Лучшими лентами в категориях 7-10 и 11-14 лет стали фильмы "Одна история из жизни кота" (реж. Валерий Бородай, Полтава) и "Я подарю тебе море" (реж. Лиза Кузнецова, Мариуполь). Победители в этих категориях получили по 5 000 грн. Приз зрительских симпатий, который присуждается по результатам голосования зрителей во всех городах проведения фестиваля, и награду в размере 10 000 грн. получила лента "Ты слышишь?" 11-летнего Ярослава Багно из Кременчуга.

"Чилдрен Кинофест" прошел с 31 мая по 9 июня в 24 городах Украины. Часть билетов на показы были переданы юным зрителям из социально незащищенных слоев населения: детям с особыми потребностями, сиротам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины. В международном конкурсе приняли участие семь европейских картин.

Напомним, ранее семейным фильмом производства Ирландии и Великобритании "Зоопарк" и лентой Чарли Чаплина "Цирк" открылся "Чилдрен Кинофест".