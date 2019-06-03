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03 июня 2019, понедельник, 12:37 16
Афиша 2019-06-03T12:49:46+03:00
Українські Новини
Джамала, Чарли Чаплин и "Зоопарк": в Украине стартовал "Чилдрен Кинофест"

Джамала, Чарли Чаплин и "Зоопарк": в Украине стартовал "Чилдрен Кинофест"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Зоопарк". Фото: "Артхаус Трафик"

31 мая в столичном кинотеатре "Киевская Русь" состоялась церемония открытия 6-го фестиваля искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест", программу которого объявили в конце апреля. Регистрация на бесплатные показы проходит на сайте. Про это сообщает "Артхаус Трафик".

Открыла "Чилдрен Кинофест" семейная лента "Зоопарк" совместного производства Ирландии и Великобритании. Она рассказывает о Белфасте во времена Второй мировой войны – главные герои изо всех сил пытаются спасти животных из местного зоопарка. Фильм Колина МакАйвора был признан лучшей семейной лентой по мнению молодежного жюри международного кинофестиваля в Сиэтле. В фестивальном центре Чилдрен Кинофеста, кинотеатре "Киевская Русь", фильм был показан с тифлокоментарием для детей с нарушениями зрения. Показ состоялся при поддержке Британского Совета в Украине. После окончания фестиваля "Зоопарк" выйдет в украинский прокат – показы запланированы с 11 июля.

Перед началом показа маленьких гостей открытия ждало выступление Джамалы – первая амбасадорка Чилдрен Кинофеста исполнила песню Smile в сопровождении фрагментов из фильмов Чарли Чаплина. Выступление стало трибьютом Чаплину – в этом году показом его комедии "Цирк" на фестивале отмечают 130 лет со дня рождения выдающегося режиссера.

Часть мест на церемонию открытия, как и на другие показы фестиваля, была передана юным зрителям из социально незащищенных слоев населения: детям с особыми потребностями, сиротам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

В рамках международного конкурса "Чилдрен Кинофеста" представлены семь европейских фильмов, отобранных на международных кинофорумах. Каждая из картин рекомендована к просмотру детям от 4 лет. Фильм-победитель будет определен с помощью зрительского голосования и объявлен на церемонии закрытия фестиваля в столичном кинотеатре "Киевская Русь" 9 июня. Фестиваль закроет фильм-обладатель Гран-при "Чилдрен Кинофеста– 2018" – украинский фэнтези-фильм "Сторожевая застава".

В этом году "Чилдрен Кинофест" пройдет с 31 мая по 9 июня и охватит 24 города по всей Украине. Почетный посол VI Чилдрен Кинофеста – Олег "Фагот" Михайлюта, вокалист хип-хоп-группы "Танок на Майдане Конго" (ТНМК), продюсер, актер дубляжа, папа 8-летнего Никиты.

Как сообщали Українські Новини, в начале июня выберут лучший фильм, созданный детьми

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