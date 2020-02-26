Телеканал ATR продовжить мовлення з держпідтримкою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що телеканал ATR обов'язково продовжить мовлення і не буде позбавлений державної підтримки.

Про це він повідомив в ході форуму "Час Криму", передають Українські Новини.

"Дуже важливо забезпечити мовлення на Крим. Людям там необхідне джерело об'єктивної інформації про сучасну Україну. Хочу запевнити, що телеканал ATR продовжить своє мовлення. Ніхто не позбавить їх державної підтримки. Це питання буде вирішено найближчим часом", - сказав він.

Телеканал з 2016 року фінансується з держбюджету, проте на початку 2020 держфінансування було припинено.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський оголосив 26 лютого Днем кримського опору російській окупації.

За словами президента, цей день буде відзначатися щорічно 26 лютого.



Тим часом Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму. За даними ЗМІ, лідер США пояснив своє рішення тим, що Росія, її дії і політика, і надалі несуть загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Штатів.