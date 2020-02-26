Київський нотаріус підробляв судові постанови і знімав арешти з будівель

Державне бюро розслідувань повідомило приватному нотаріусу Дніпровського нотаріального округу (Київ) про підозру в підробці документів і зловживанні становищем.

Про це сказано в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру приватному нотаріусу Дніпровського нотаріального округу у використанні підроблених документів і зловживанні повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України)", - сказано в ньому.

Слідством встановлено, що приватний нотаріус, зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, на підставі підроблених постанов слідчого судді Печерського районного суду Києва зняв арешт, накладений на адміністративну будівлю, розташовану в центрі міста.

Загальна площа будівлі більше ніж 6000 кв. м, вартість - 26 млн гривень.

Надалі підозрюваний, у порушення вимог закону "Про нотаріат", засвідчив укладений (підроблений) договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю з одночасною передачею йому об'єкта нерухомості, чим викликав матеріальні збитки на суму 26 млн гривень.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України.

У разі доведення провини приватному нотаріусу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін має намір запропонувати Раді дозволити нотаріусам одружувати і розлучати людей.

Раніше міністр Кабінету Міністрів Дубілет запропонував дешевий спосіб захисту нерухомості від рейдерів для нотаріусів.