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29 ноября 2019, пятница, 13:49 542
Кабмин 2019-11-29T14:00:01+02:00
Українські Новини
Кабмин намерен предложить Раде разрешить нотариусам женить и разводить людей

Кабмин намерен предложить Раде разрешить нотариусам женить и разводить людей

Нотариус, Регистрация брака, Развод, Кабмин
Свадьба. Фото:wedding.ua
Свадьба. Фото:wedding.ua

Кабинет Министров намерен предложить Верховной Раде разрешить нотариусам регистрировать браки.

Об этом, как говорится в сообщении пресс-службы правительства, шла речь на конференции Минюста "To do list", передают Українськi Новини.

"По словам главы ведомства, сейчас Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы. Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы", - написано в нем.

Правительство подчеркивает, что как и в сфере госрегистрации, в сфере нотариата актуально внедрение технологий Е-нотариата, электронного документооборота, заверение web-страниц.

Среди других задач министр юстиции Денис Малюська на конференции отметил выполнение судебных решений и борьбу с рейдерством.

Минюст планирует инициировать уменьшение количества мораториев и развивать институт частного исполнителя.

Из приоритетов Малюська указал имплементацию положений о процедуре банкротства, обеспечение юридической помощи, создание системы медиации, восстановительного правосудия, третейских судов и арбитражей, конкурентных государственным судам, увеличение влияния частных экспертов на разработку методик и принятия решений в судебно экспертной деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, министр Кабинета Министров Дубилет предложил дешевый способ защиты недвижимости от рейдеров для нотариусов. 

Напомним, Кабмин решил провести электронную перепись населения до 2020.

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