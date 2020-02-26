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26 лютого 2020, середа, 10:59 5
Суспільство 2020-02-26T11:00:47+02:00
Українські Новини
У МОЗ показали українцям мультики, як не заразитися коронавірусом

У МОЗ показали українцям мультики, як не заразитися коронавірусом

Валерия Драгомирова
МОЗ, Мультики, Коронавірус, коронавірус в Україні

МОЗ опублікував два мультфільми, в яких розповідають про коронавірус Covid-19 і як від нього захиститися. Мультфільми з'явилися на офіційному каналі Міністерства охорони здоров'я України в YouTube.

В опублікованих відео жителям і гостям України радять уникати людей з температурою і кашлем, користуватися медичними масками і дотримуватися правил особистої гігієни.

Мінохоронздоров'я також рекомендує не контактувати з продуктами тваринного походження, домашніми або дикими тваринами, щоб не заразитися коронавірусом від них. Якщо цього уникнути неможливо, то необхідно мити руки і термічно обробляти м'ясо при його приготуванні.

Відзначається, що якщо українці відчули підвищену температуру і страждають від кашлю - необхідно звернутися за допомогою до медиків, так як ці ознаки можуть вказувати на захворювання смертельним коронавірусом.





Раніше Українські Новини писали, як передається коронавірус і як його не переплутати з грипом. А також, як захистити себе від коронавірусу.

Тим часом у США готують вакцину від коронавірусу до випробувань на людях.

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