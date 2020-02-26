Сурков заявив, що "України немає", але Зеленський "не лох"

Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що "України немає, є українство". Про це він розповів в смс-інтерв'ю для сайту "Актуальні коментарі".

"України немає. Є українство. Тобто, специфічний розлад розуму. Дивним чином доведене до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає або поки ще немає?", - сказав Сурков про Україну.



За словами Суркова, відносини з Україною ніколи не були простими, навіть коли Україна була в складі Росії.



На питання про те, чи повернеться Донбас до складу України Сурков сказав, що "Донбас не заслуговує такого приниження".



"У мене недостатньо сильна уява, щоб таке уявити. Донбас не заслуговує такого приниження. Україна не заслуговує такої честі", - сказав він.



Також колишній помічник Путіна заявив, що президент Зеленський не лох.



"Не лох. У всякому разі, в Парижі всі прийняли його за президента...У нього незвичайна легкість у думках", - підсумував він.



Як повідомляли Українські Новини, Сурков перестав працювати "по Україні" після перемоги Зеленського на виборах.



У лютому Путін звільнив Суркова з посади помічника президента.