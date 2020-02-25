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25 февраля 2020, вторник, 21:00 17
Общество 2020-02-25T21:00:02+02:00
Українські Новини
Потепление до +15 и сильные дожди с ветрами: прогноз синоптиков на 26 февраля

Потепление до +15 и сильные дожди с ветрами: прогноз синоптиков на 26 февраля

Анна Рудык
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Дождь. Фото: 112.ua
Дождь. Фото: 112.ua

26 февраля в Киеве облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов, в Черновицкой области до +15 градусов.

В Карпатах ночью умеренный, днем сильный дождь, кое-где с мокрым снегом, температура ночью и днем -2…+3 градуса.

В Моршине дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +5…+7 градусов.

В Сваляве дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+6 градусов, днем +5…+12 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +7…+13 градусов, в Винницкой области до +16 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +5…+11 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +8…+14 градусов, в Николаевской области до +16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов.

Также Українські Новини писали о трагических последствиях непогоды в Украине: сильный ветер срывал крыши, обесточивал дома и лишал жизней.

Ранее в Украине объявили штормовое предупреждение с сильным ветром и дождями.

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