Потепление до +15 и сильные дожди с ветрами: прогноз синоптиков на 26 февраля

26 февраля в Киеве облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов, в Черновицкой области до +15 градусов. В Карпатах ночью умеренный, днем сильный дождь, кое-где с мокрым снегом, температура ночью и днем -2…+3 градуса. В Моршине дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +6…+8 градусов. В Трускавце дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +5…+7 градусов. В Сваляве дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+6 градусов, днем +5…+12 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +7…+13 градусов, в Винницкой области до +16 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +5…+11 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +8…+14 градусов, в Николаевской области до +16 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов. Также Українські Новини писали о трагических последствиях непогоды в Украине: сильный ветер срывал крыши, обесточивал дома и лишал жизней. Ранее в Украине объявили штормовое предупреждение с сильным ветром и дождями.