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  • Тельцам следует избегать стрессов, а у Водолеев может подняться давление — гороскоп здоровья на среду
25 февраля 2020, вторник, 21:34 298
Lifestyle 2020-02-25T22:15:48+02:00
Українські Новини
Тельцам следует избегать стрессов, а у Водолеев может подняться давление — гороскоп здоровья на среду

Тельцам следует избегать стрессов, а у Водолеев может подняться давление — гороскоп здоровья на среду

Елена Новикова
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Бег. Фото: pixabay
Бег. Фото: pixabay

Несмотря на то, что в некоторых городах Украины уменьшилось количество заболевших ОРВИ и гриппом, астрологи уверяют, что за здоровьем необходимо следить всегда. Подробнее о том, на что следует обратить внимание в среду, 26 февраля, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В среду у Овнов могут возникнуть проблемы с работой кишечника. Звезды не советуют употреблять много жирной пищи. 

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцам следует избегать стрессов, ведь они могут привести к нервному истощению. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день Близнецы будут полны энергией, но звезды советуют не забывать про отдых и освободить вечер для того, чтобы расслабиться. 

Рак (21 июня – 22 июля)

В среду Раки могут столкнуться с проблемами с кишечником. Звезды советуют держать под рукой соответствующее средство, чтобы избежать дискомфорта. 

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советуют Львам устроить в среду выходной и хорошо отдохнуть. Особенно, если в последнее время Львы ощущают вялость и сонливость. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам воздержаться от плохих и тяжелых мыслей, ведь они отнимают энергию и не дают сосредоточиться на чем-то радостном и не идет на пользу здоровью Дев. 

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам придерживаться интуитивного питания. Ешьте тогда, когда испытываете чувство голода. Но не путайте голод с жаждой. 

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В среду Скорпионам следует уделить внимание зубам. Лучше не употреблять в пищу твердые фрукты и овощи.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцам звезды советуют уделить особое внимание повышению иммунитета. Также не следует долго находиться в местах скопления людей. Есть шанс подхватить простуду.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В среду звезды советуют Козерогам не волноваться по пустякам, а просто получать удовольствие от жизни. Любого рода стрессы могут навередить здоровью в этот день. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

У Водолеев возможно прояление симптомов высокого давления в среду. Звезды советуют не заниматься самолечением, а сразу обратиться к врачу. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В среду у Рыб наиболее уязвимыми будут легкие. Звезды советуют воздержаться в этот день от процедур, которые связаны с дыхательной системой. Также в среду Рыбам лучше отказаться от курения.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие продукты и чаи помогут укрепить иммунитет.

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