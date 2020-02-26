Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за лютий

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за лютий 2020 після того, як затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року, яка враховується для обчислення пенсії.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці пресслужби Пенсійного фонду в соціальній мережі Facebook

"Станом на 25 лютого виплати проведені в повному обсязі у відповідності з плановими показниками. На фінансування пенсій спрямовано 35,9 млрд грн", - йдеться в ньому.

Фінансування пенсій за лютий 2020. Інфографіка: ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, в Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років.

Навколо пенсійної реформи в Україні вже не один рік точаться суперечки, оскільки через високу тіньову зайнятість та ухилення від сплати податків багатьом загрожує пенсія ще нижче, ніж в нинішніх пенсіонерів, 82,7% яких отримують менше прожиткового мінімуму. Як зазначила заступник Міністра соціальної політики України Наталія Ненюченко, така низька пенсія - не межа, рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися.