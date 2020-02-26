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26 лютого 2020, середа, 05:30 6
Суспільство 2020-02-26T05:30:01+02:00
Українські Новини
Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за лютий

Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за лютий

Ярина Вацяк
Пенсійний фонд, фінансування пенсій, Пенсії
Гроші. Фото: censor.net
Гроші. Фото: censor.net

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за лютий 2020 після того, як затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року, яка враховується для обчислення пенсії.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці пресслужби Пенсійного фонду в соціальній мережі Facebook

"Станом на 25 лютого виплати проведені в повному обсязі у відповідності з плановими показниками. На фінансування пенсій спрямовано 35,9 млрд грн", - йдеться в ньому.

Фінансування пенсій за лютий 2020. Інфографіка: ПФУФінансування пенсій за лютий 2020. Інфографіка: ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, в Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років.

Навколо пенсійної реформи в Україні вже не один рік точаться суперечки, оскільки через високу тіньову зайнятість та ухилення від сплати податків багатьом загрожує пенсія ще нижче, ніж в нинішніх пенсіонерів, 82,7% яких отримують менше прожиткового мінімуму. Як зазначила заступник Міністра соціальної політики України Наталія Ненюченко, така низька пенсія - не межа, рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися.

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