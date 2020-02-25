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25 лютого 2020, вівторок, 23:45 3
Суспільство 2020-02-25T23:48:06+02:00
Українські Новини
Червонокнижні ведмеді, рисі і дикі коти: на Прикарпатті порахували диких тварин

Червонокнижні ведмеді, рисі і дикі коти: на Прикарпатті порахували диких тварин

Ярина Вацяк
ведмеді, Червона книга, рисі, дикий кіт, Кабан, дикі звірі, Прикарпаття
Рисі. Фото: if.gov.ua
Рисі. Фото: if.gov.ua

В лісах Прикарпаття закінчився облік чисельності диких мисливських тварин, в той час, як в Румунії почастішали напади бурих ведмедів на людей, в Україні. 

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

За даними обліку диких тварин на початок 2020 року в мисливських угіддях Івано-Франківської області обліковано 113 особин ведмедя, 100 особин рисі та 65 особин дикого кота, які занесені до Червоної книги України. Також облікуються рідкісні види тварин і птахів, серед яких видра, глухар, горностай та ін.

Крім того, у лісах Прикарпаття мешкають понад півтора тисячі особин оленя благородного, кабана дикого (1640 голів), більше шести тисяч козуль, понад 700 особин лисиці, 1800 особин куниці лісової та понад тисячу куниці кам’яної, 23 тис. особин зайця-русака та близько 26 тис. птахів.

Нагадаємо, британські дослідники розповіли, які рідкісні тварини повернулися в Чорнобильську зону. Також в Чорнобильській зоні зафіксували отруйну "ведмедицю з крилами".

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