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  • В Румынии расплодились медведи и нападают на людей
21 ноября 2019, четверг, 20:30 97
Мир 2019-11-21T20:31:55+02:00
Українські Новини
В Румынии расплодились медведи и нападают на людей

В Румынии расплодились медведи и нападают на людей

Румыния, Медведь, Нападение медведя, Смерть людей
Медведь. Фото: pixabay
Медведь. Фото: pixabay

В Румынии участились нападения бурых медведей на людей. Об этом сообщает "BBC Украина".

Фермеры жалуются, что в последние годы медведей развелось слишком много. Они вытаптывают поля, уничтожают урожай, нападают на скот. Жители некоторых сел даже боятся выходить за пределы поселений. Жертвами медведей преимущественно становятся пастухи и рыбаки. За последний год от нападения медведей в Румынии погибли шесть человек, трое из них - только за один месяц.

Для сравнения, в 2000-2015 годах из-за нападений медведей погибли 11 человек. В Румынии проживает самая большая популяция бурых медведей в Европе - шесть тысяч, и столкновения с людьми происходят все чаще.

Чтобы запастись жиром на зиму, до наступления холодов бурым медведям необходимо до 20000 калорий в день. В поисках пищи они преодолевают большие расстояния, в частности, заходят в села и выбегают на автомобильные трассы.

Недавно в румынских новостях широко освещался случай в отдаленном поселке Трансильвании, где автомобиль сбил крупного самца медведя. Зверь получил множественные переломы и более 15 часов страдал, прежде чем власти предоставили разрешение усыпить его. После этого случая под колесами машин погибли еще два медведя.

"За одну ночь я насчитал в нашем районе 22 медведя", - рассказывает Кароли Пал, житель коммуны Неауа в Трансильвании.

"Везде, где я бываю, люди говорят, что медведей расплодилось так много, что стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Люди не могут работать в полях, потому что боятся оставлять свои села", - жалуется Кароли Пал.

Еще один местный житель, 69-летний пастух Януш Сабо рассказывает, что охранять стадо от медведей становится все сложнее.

"В этом году медведи загрызли четырех овец с моей стада. Все пастухи страдают из-за медведей", - говорит господин Сабо.

Многие считают, что резкое увеличение популяции бурых медведей в Румынии произошло из-за запрета трофейной охоты в 2016 году. Румынский парламент в сентябре предложил на пять лет снова разрешить охоту на медведей. Законопроект вызвал огромное возмущение защитников животных.

Более 100 000 человек подписали обращение во Всемирный фонд охраны дикой природы с требованием заблокировать это предложение, поскольку бурые медведи является частью перечня с 1200 видов животных и растений, находящихся под охраной Евросоюза.


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Тем временем, в Париже официально ввели запрет на цирковых животных.

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