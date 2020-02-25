Зеленський призначив ексголову Держліків заступником секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Соловйова на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.Соловйов призначений указом №57 від 25 лютого."Призначити Соловйова Олексія Станіславовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.Соловйов обіймав посади голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів.Також він був головою Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Соловйов закінчив Дніпропетровську державну медичну академію і Дніпропетровський університет економіки і права.Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський ввів до складу РНБО керівника Офісу Президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.Тим часом секретар РНБО Данілов за січень отримав більше 80 тисяч гривень надбавок і преміальних.