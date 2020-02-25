Зеленський призначив ексголову Держліків заступником секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Соловйова на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.



Соловйов призначений указом №57 від 25 лютого.



"Призначити Соловйова Олексія Станіславовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.



Соловйов обіймав посади голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів.



Також він був головою Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.



Соловйов закінчив Дніпропетровську державну медичну академію і Дніпропетровський університет економіки і права.



Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський ввів до складу РНБО керівника Офісу Президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.



Тим часом секретар РНБО Данілов за січень отримав більше 80 тисяч гривень надбавок і преміальних.