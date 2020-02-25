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25 лютого 2020, вівторок, 17:55 9
Економіка 2020-02-25T19:00:03+02:00
Українські Новини
ДТЕК зацікавлений у купівлі "Центренерго"

ДТЕК зацікавлений у купівлі "Центренерго"

Григорий Яковенко
Приватизація, Центренерго, ДТЕК
ДТЕК.
ДТЕК.

Після пропозиції Президента Володимира Зеленського енергохолдингу ДТЕК приватизувати енергогенеруючу компанію "Центренерго", в ДТЕК повідомили, що не зацікавлені у приватизації "Центренерго".

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"У нас достатньо теплової генерації, у нас пріоритет - розвиток та інвестиції в зелену генерацію, тому ми не будемо брати участь у приватизації, в тому числі і з антимонопольних обмежень. Я думаю, що потрібні нові гравці, які повинні приходити в галузь, щоб у нас була жива конкуренція", - повідомила прес-служба компанії з посиланням на генерального директора енергохолдингу ДТЕК Максима Тимченка.

Також він зазначив, що у ДТЕК досить великий обсяг виробництва вугілля, який повністю покриває всі потреби компанії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Гончарук повідомив, що для погашення боргів із зарплат шахтарям виділили ще 163 млн гривень.

До цього Зеленський підписав закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям та 1 млрд гривень – шахтарям у 2019 році.

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