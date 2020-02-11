Для погашения долгов по зарплатам шахтерам выделили еще 163 млн грн, — Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук, который не представил Верховной Раде промежуточный отчет о работе правительства до 4 февраля, заявил, что на погашение задолженности по зарплатам шахтерам за декабрь направлено 163 млн гривен.

Об этом говорится в его Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Правительство перечислило 163 млн гривен для погашения задолженности по зарплатам шахтеров за декабрь 2019 года", - написал он.

Указывается, что деньги были перечислены госпредприятиям "Шахта им. Сургая", "Шахтоуправление Южнодонбасское N12, "Мирноградуголь", "Селидовуголь", "Торецкуголь", "Первомайскуголь", "Львовуголь", "Волыньуголь", ПАО "Лисичанскуголь".

Гончарук подчеркнул, что в госбюджете на 2020 года предусмотрено почти 2 млрд гривен на выплату зарплаты и погашения задолженности работникам угольной отрасли.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров выделил дополнительно 322 тыс. гривен на компенсацию зарплат шахтерам.

До этого Зеленский подписал закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен – шахтерам в 2019 году.