Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты

Президент Владимир Зеленский предложил энергохолдингу ДТЭК приватизировать неприбыльные государственные шахты.

Об этом он сообщил в ходе Всеукраинского совета работников угольной отрасли Украины, передают Українські Новини.

В ходе мероприятия Зеленский обратился к генеральному директору энергохолдинга ДТЭК Максиму Тимченко с предложением приватизировать убыточные угольные госшахты.

"Если все сравнивают состояние ваших шахт и вклад ДТЭК в отрасль, то у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?", - сказал Зеленский.

В свою очередь Тимченко на этот вопрос не ответил.

При этом Зеленский добавил, что в случае, если Антимонопольный комитет (АМКУ) выступит против приватизации ДТЭКом госшахт, он поговорит с ними и они будут "за".

Также он подчеркнул, что ДТЭК должен помочь государству найти сильных в угольной отрасли партнеров, которые могли бы приватизировать шахты и вкладывать деньги в их модернизацию.

Как сообщали Українські Новини, ранее Гончарук сообщил, что для погашения долгов по зарплатам шахтерам выделили еще 163 млн гривен.

До этого Зеленский подписал закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен – шахтерам в 2019 году.