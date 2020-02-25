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25 февраля 2020, вторник, 14:20 342
Экономика 2020-02-25T14:28:33+02:00
Українські Новини
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты

Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты

Григорий Яковенко
Государственные шахты, Максим Тимченко, Владимир Зеленский, Приватизация государственного имущества, Ринат Ахметов
Ринат Ахметов, угольная промышленность Фото: 24tv.ua
Ринат Ахметов, угольная промышленность Фото: 24tv.ua

Президент Владимир Зеленский предложил энергохолдингу ДТЭК приватизировать неприбыльные государственные шахты.

Об этом он сообщил в ходе Всеукраинского совета работников угольной отрасли Украины, передают Українські Новини.

В ходе мероприятия Зеленский обратился к генеральному директору энергохолдинга ДТЭК Максиму Тимченко с предложением приватизировать убыточные угольные госшахты.

"Если все сравнивают состояние ваших шахт и вклад ДТЭК в отрасль, то у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?", - сказал Зеленский.

В свою очередь Тимченко на этот вопрос не ответил.

При этом Зеленский добавил, что в случае, если Антимонопольный комитет (АМКУ) выступит против приватизации ДТЭКом госшахт, он поговорит с ними и они будут "за".

Также он подчеркнул, что ДТЭК должен помочь государству найти сильных в угольной отрасли партнеров, которые могли бы приватизировать шахты и вкладывать деньги в их модернизацию.

Как сообщали Українські Новини, ранее Гончарук сообщил, что для погашения долгов по зарплатам шахтерам выделили еще 163 млн гривен.

До этого Зеленский подписал закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен – шахтерам в 2019 году.

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