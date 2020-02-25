підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
25 лютого 2020, вівторок, 14:30 5
Президент 2020-02-25T16:00:37+02:00
Українські Новини
Зеленський пообіцяв залишити уряд без зарплат, якщо вони не погасять заборгованості шахтарям

Зеленський пообіцяв залишити уряд без зарплат, якщо вони не погасять заборгованості шахтарям

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Кабмін, шахтарі, зарплата шахтарів, Зарплата
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що всі члени Кабінету Міністрів не повинні отримувати заробітну плату до погашення заборгованості по зарплаті шахтарям.

Про це він повідомив на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі, передають Українські Новини.

"На сьогодні це (борги шахтарям із зарплати) більше 1 млрд гривень, 1,1 (млрд гривень), буде 1,5 (млрд гривень), як говорили присутні. Тому я дуже прошу в найближчі 2 місяці: березень, квітень закрити всі борги повністю перед шахтарями. Якщо не будете це закривати, якщо припустимо хоч одну добу, тоді, мені здається буде справедливо, якщо весь уряд не одержуватиме заробітну плату ці місяці", - сказав Зеленський.

Зеленський також наголосив, що для виробництва електроенергії необхідно пріоритетно використовувати українське вугілля.

Як повідомляли Українські Новини, на початку лютого Зеленський заявив про необхідність якнайшвидшого врегулювання проблеми із заборгованістю із зарплати шахтарям. За його даними, на 1 січня 2020 року заборгованість перед шахтарями становила 922 млн гривень.

У лютому Кабмін направив на погашення заборгованості із зарплат шахтарям два транші по 163 млн гривень.

До цього Зеленський підписав закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям та 1 млрд гривень – шахтарям у 2019 році.

Більше новин про: Володимир Зеленський Кабмін шахтарі зарплата шахтарів Зарплата

В Київ з "короновірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян
На півдні Італії і у Флоренції зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
Новини
Держприкордонслужба буде перевіряти температуру пасажирів на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Польщею 16:20
Українці давно потребують доступної іпотеки, про яку заявив Гончарук, – Молчанов 16:17
Комедії українською, мелодрами російською: поліція відкрила справу проти продюсера "1+1" 16:15
У МОЗ Ірану зафіксували випадок коронавірусу 16:04
МОЗ рекомендує українцям не їздити до Італії через спалах коронавірусу 15:47
більше новин
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта 06:00
МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари" 20:26
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
більше новин
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
Скріншот: YouTube/ EuroNews
В Італії від коронавірусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти 08:51
Апеляційний суд підтвердив відновлення Насирова на посаді голови ДФС 11:00
більше новин
У Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok