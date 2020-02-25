Зеленський пообіцяв залишити уряд без зарплат, якщо вони не погасять заборгованості шахтарям

Президент Володимир Зеленський вважає, що всі члени Кабінету Міністрів не повинні отримувати заробітну плату до погашення заборгованості по зарплаті шахтарям.

Про це він повідомив на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі, передають Українські Новини.

"На сьогодні це (борги шахтарям із зарплати) більше 1 млрд гривень, 1,1 (млрд гривень), буде 1,5 (млрд гривень), як говорили присутні. Тому я дуже прошу в найближчі 2 місяці: березень, квітень закрити всі борги повністю перед шахтарями. Якщо не будете це закривати, якщо припустимо хоч одну добу, тоді, мені здається буде справедливо, якщо весь уряд не одержуватиме заробітну плату ці місяці", - сказав Зеленський.

Зеленський також наголосив, що для виробництва електроенергії необхідно пріоритетно використовувати українське вугілля.

Як повідомляли Українські Новини, на початку лютого Зеленський заявив про необхідність якнайшвидшого врегулювання проблеми із заборгованістю із зарплати шахтарям. За його даними, на 1 січня 2020 року заборгованість перед шахтарями становила 922 млн гривень.

У лютому Кабмін направив на погашення заборгованості із зарплат шахтарям два транші по 163 млн гривень.

До цього Зеленський підписав закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям та 1 млрд гривень – шахтарям у 2019 році.