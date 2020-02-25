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25 лютого 2020, вівторок, 11:22 6
Зовнішня політика 2020-02-25T11:33:45+02:00
Українські Новини
Україна домовилася з Туреччиною про зняття обмежень по кількості деяких рейсів

Україна домовилася з Туреччиною про зняття обмежень по кількості деяких рейсів

Анна Рудык
Україна-Туреччина, Одеса-Стамбул, Київ-Анкара, авіарейси з Одеси
Туреччина. Фото: daily.com.ua
Туреччина. Фото: daily.com.ua

Україна домовилася з Туреччиною про зняття обмежень по кількості виконуваних сторонами рейсів "Одеса - Стамбул" і "Київ - Анкара".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, передають Українські Новини.

"За результатами успішних переговорів на рівні авіаційних властей України та Туреччини було істотно розширено регулярне авіасполучення з Турецькою Республікою. Тижнева частота для здійснення пасажирських перевезень на більшості маршрутів збільшена майже вдвічі. Для з'єднання "Одеса - Стамбул" знято обмеження на кількість рейсів", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, за результатами переговорів була встановлена сукупна тижнева частота для авіакомпаній кожної сторони для напрямів "Київ - Стамбул" 24 рейсу "Львів - Стамбул" - 28, "Херсон - Стамбул" - 21 "Запоріжжя - Стамбул" - 21, "Харків - Стамбул" - 28, "Вінниця - Стамбул" - 14, "Миколаїв - Стамбул" - 14, "Івано-Франківськ - Стамбул" - 14, "Дніпро Чернівці - Стамбул" - 7 на кожному маршруті, "Донецьк - Стамбул" - без обмежень, "Київ - Ізмір" - 21, "Київ - Даламан" - 10.

Також було знято обмеження по частоті рейсів для вантажних авіаперевезень.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Туреччина домовилися прискорити роботу над текстом угоди про зону вільної торгівлі.

Україна розраховує на допомогу Туреччини у звільненні політв'язнів.

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