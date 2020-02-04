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  • Украина и Турция договорились ускорить работу над текстом соглашения о зоне свободной торговли, - Зеленский
04 февраля 2020, вторник, 12:59 1843
Экономика 2020-02-04T13:02:01+02:00
Українські Новини
Украина и Турция договорились ускорить работу над текстом соглашения о зоне свободной торговли, - Зеленский

Украина и Турция договорились ускорить работу над текстом соглашения о зоне свободной торговли, - Зеленский

Татьяна Зотова
Украина-Турция, Экономический форум, Эрдоган, Реджеп Тайип Эрдоган, Зеленский Владимир, Торгово-промышленная палата Украины
Украина-Турция Фото: Facebook
Украина-Турция Фото: Facebook

Украина и Турция договорились ускорить работу над текстом Соглашения о зоне свободной торговли. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время Украинской-турецкого бизнес-форума, который прошел в Торгово-промышленной палате Украины. Во встрече более 700 бизнесменов также принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Бизнес, который сегодня собрался на форуме - это драйвер экономического партнерства наших стран. Украина и Турция сегодня договорились ускорить работу над текстом Соглашения о свободной торговле и активизировать сотрудничество в транспортной сфере, энергоснабжении и авиационной отрасли. У нас действительно очень амбициозная цель - повысить объем двусторонней торговли до $10 млрд. и мы направляемся к ее осуществлению", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина для Турции - стратегический партнер. Частный сектор - это локомотив экономики. Бизнес должен работать, а мы позаботимся, чтобы устранить бюрократические преграды на его пути. Ставим цель к 2023 году увеличить наш товарооборот вдвое. Этому значительно поспособствует подписания Соглашения о зоне свободной торговли", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция - рынок в фокусе для украинского экспорта, наш стратегический партнер в экономике. Торгово-промышленная палата пытается шире привлечь к внешнеэкономической деятельности малые и средние предприятия. Мы приглашаем турецкий бизнес принять участие в этом процессе, поскольку Турция имеет значительный опыт развития малого и среднего бизнеса и успешного выхода на рынки ЕС", - сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. Он отметил, что наиболее перспективными для развития сотрудничества украинского малого и среднего бизнеса с Турцией является агропромышленный комплекс, ИТ, машиностроение, туризм и логистика.

"Цель двух наших стран - увеличить объем двустороннего товарооборота до $10 млрд. в ближайшие годы. Мы не только соседи в Черноморском регионе, а и стратегические партнеры", - сказал Рушен Четин, председатель Турецко-украинского делового совета.

По данным ТПП Украины, по состоянию на конец 2019 почти 600 турецких компаний инвестировали в Украину более $3 млрд. 32,8% инвестиций турецкий компаний направлены в сектор недвижимости, 17,7% в промышленность, 15,8% в розничную торговлю, 13,8% в сферу административного и вспомогательного обслуживания. В Турции зарегистрировано 622 компании, совладельцами и/или соучредителями которых являются граждане Украины.

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