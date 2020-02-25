підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
ONLINE
25.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?"

  • Новини
  • Світ
  • Азія
  • Олімпійські ігри в Токіо не будуть переносити через коронавірус
25 лютого 2020, вівторок, 10:24 9
Азія 2020-02-25T11:30:02+02:00
Українські Новини
Олімпійські ігри в Токіо не будуть переносити через коронавірус

Олімпійські ігри в Токіо не будуть переносити через коронавірус

Таня Войтюк
Олімпійські Ігри, Коронавірус, коронавірус в Китаї, коронавірус в Європі, Токіо, Японія
Олімпіада в Токіо 2020. Фото: broadcast.net
Олімпіада в Токіо 2020. Фото: broadcast.net

Незважаючи на спалах коронавірусу і те, що захворіло вже понад 80 тис. чоловік, Японія продовжить готуватися до літніх Олімпійських ігор в Токіо, хоча перспективи стримування епідемії досі невизначені.

Про це повідомляє головний секретар уряду Японії Йошигиде Суга, Kyodo.

"Ми будемо тісно співпрацювати з МОК, організаційним комітетом і столичним урядом Токіо. Ми будемо продовжувати підготовку, аби спортсмени і глядачі могли почувати себе безпечно і захищено протягом усіх ігор", - повідом він.

Представник уряду заявив, що Міжнародний олімпійський комітет впевнений у реакції Японії на вірус. Олімпійські ігри повинні проходити з 24 липня по 9 серпня, а Паралімпіада – з 25 серпня по 6 вересня.

Тим часом губернатор Токіо Юріко Ліжку розкритикував кандидата в мери Лондона Шона Бейлі, який заявив, що його місто може приймати ігри замість Токіо з-за спалаху коронавіруса.

"Лондон може приймати Олімпіаду в 2020 році. У нас є інфраструктура і досвід. І з-за спалаху коронавіруса світ може потребувати нашої активізації".

Пост в Шона Бейлі в TwitterПост в Шона Бейлі в Twitter

Як повідомляли Українські Новини, вперше в історії жінка почне естафету Олімпійського вогню.

Тим часом Південна Корея запропонувала КНДР спільно провести зимову Олімпіаду 2018 року.

Літні олімпійські ігри 2024 і 2028 пройдуть в Парижі і Лос-Анджелесі.

Більше новин про: Олімпійські Ігри Коронавірус коронавірус в Китаї коронавірус в Європі Токіо Японія

Ватикан хоче брати участь в Олімпійських іграх...
Число заражень коронавірусом збільшилось до 80 тис...
У світі скорочується кількість випадків захворюван...
У Франції вилікували всіх заражених коронавірусом...
НБУ ввів в обіг нову банкноту
Українці відмовилися евакуюватися з лайнера Diamond Princess
Новини
Стефанчук вважає пріоритетом Ради у 2020 прийняття законопроєкту про медіа 11:47
НСЖУ висловила свою підтримку колегам із Всекитайської асоціації журналістів 11:45
"Фармак" розраховує на перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні 11:41
Україна домовилася з Туреччиною про зняття обмежень по кількості деяких рейсів 11:22
Кличко призначив своїм заступником скандального голову "Київавтодору" Густелева 11:06
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта 06:00
МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари" 20:26
більше новин
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
Скріншот: YouTube/ EuroNews
В Італії від коронавірусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти 08:51
більше новин
Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok