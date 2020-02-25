Олімпійські ігри в Токіо не будуть переносити через коронавірус

Незважаючи на спалах коронавірусу і те, що захворіло вже понад 80 тис. чоловік, Японія продовжить готуватися до літніх Олімпійських ігор в Токіо, хоча перспективи стримування епідемії досі невизначені.

Про це повідомляє головний секретар уряду Японії Йошигиде Суга, Kyodo.

"Ми будемо тісно співпрацювати з МОК, організаційним комітетом і столичним урядом Токіо. Ми будемо продовжувати підготовку, аби спортсмени і глядачі могли почувати себе безпечно і захищено протягом усіх ігор", - повідом він.

Представник уряду заявив, що Міжнародний олімпійський комітет впевнений у реакції Японії на вірус. Олімпійські ігри повинні проходити з 24 липня по 9 серпня, а Паралімпіада – з 25 серпня по 6 вересня.

Тим часом губернатор Токіо Юріко Ліжку розкритикував кандидата в мери Лондона Шона Бейлі, який заявив, що його місто може приймати ігри замість Токіо з-за спалаху коронавіруса.

"Лондон може приймати Олімпіаду в 2020 році. У нас є інфраструктура і досвід. І з-за спалаху коронавіруса світ може потребувати нашої активізації".

Пост в Шона Бейлі в Twitter

Як повідомляли Українські Новини, вперше в історії жінка почне естафету Олімпійського вогню.

Тим часом Південна Корея запропонувала КНДР спільно провести зимову Олімпіаду 2018 року.

Літні олімпійські ігри 2024 і 2028 пройдуть в Парижі і Лос-Анджелесі.