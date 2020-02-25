НБУ ввів в обіг нову банкноту

Національний банк 25 лютого 2020 ввів в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень, які поступово замінять у зверненні банкноти старого зразка.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Це ще один крок у напрямку оптимізації банкнотно-монетного ряду гривні, який триває з 2014 року.

Завершить цей процес введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень (в середині 2020 року).

Оновлений номінальний ряд гривні міститиме надійні та захищені від підробок банкноти, а також забезпечить зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави.

Національний банк в першу чергу планує ввести в обіг близько 5 млн оновлених 200-гривневих банкнот.

Перша партія цих грошових знаків вже розподілена між підрозділами Національного банку в регіонах.

Для громадян Національний банк створив максимально зручні умови - їм непотрібно обмінювати банкноти номіналами 200 гривень старого зразка на нові.

Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно як новими грошовими знаками, так і банкнотами номіналом 200 гривень зразка 2007 року.

На банкноті номіналом 200 гривень нового зразка збережені основні зображення банкноти зразка 2007 року.

Зокрема, на лицьовій стороні розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному - зображення будівлі в'їзної вежі Луцького замку.

Портрет Лесі Українки переміщений в центр банкноти (раніше був з правого боку).

Розмір нової банкноти не змінився - 75 x 148 мм

Переважаючий колір банкноти - світло-рожевий.

Так, повертаючи банкноту в руках, легко перевірити такий елемент захисту як оптично змінний елемент SPARK.

Він поступово буде змінювати колір від пурпурного до золотисто-зеленого.

Ще один важливий елемент захисту – "віконна" захисна стрічка.

Це частково введена в товщу паперу полімерна стрічка, яка містить цифрове зображення номіналу банкноти і графічний знак гривні.

Якщо змінювати кут нахилу банкноти, спостерігається кінетичний ефект - змінюється напрямок руху її фонового зображення.

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня Національний банк України випустив банкноту номіналом в тисячу гривень.

Раніше Тарас Козак заявив, що кроки Нацбанку щодо введення більш великої банкноти і виведення дрібного номіналу, ніяк не пов'язані з інфляційними або девальваційними очікуваннями.