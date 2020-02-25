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25 лютого 2020, вівторок, 08:15 18
Силові структури 2020-02-25T08:28:03+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики знову застосували заборонену зброю

На Донбасі бойовики знову застосували заборонену зброю

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, обстріли на Донбасі, ООС, війна на Донбасі
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 24 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник знову застосував заборонену мінськими домовленостями зброю, а саме: міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по наших позиціях.

"Вчора, 24 лютого, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців збройних сил не було. З початку поточної доби російські окупаційні війська з 82-мм міномета випустили 5 мін по захисниках Талаковки. За поточну добу втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в зоні ООС український військовий підірвався на вибуховому пристрої.

А 18 лютого 1 військовий загинув, 3 поранені, 2 контужені в результаті бою на лінії розмежування на Донбасі.

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