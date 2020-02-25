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25 лютого 2020, вівторок, 08:15 19
Політика 2020-02-25T08:26:07+02:00
Українські Новини
Українці відмовилися евакуюватися з лайнера Diamond Princess

Українці відмовилися евакуюватися з лайнера Diamond Princess

Надежда Комендантова
Diamond Princess, Лайнер, Евакуація українців, Коронавірус
Японський лайнер. Скріншот:YouTube/Princess Cruises
Японський лайнер. Скріншот:YouTube/Princess Cruises

В той час, як від коронавіруса помер ще один пасажир лайнера Diamond Princess, майже всі українці, члени екіпажу судна Diamond Princess, не планують повертатися в Україну.

Про це повідомляє Громадського радіо з посиланням на Максима Коваленка з департаменту консульської служби МЗС.

За словами Коваленка, 24 громадянина України, з яких двоє перебувають у лікарні, не мають наміру повертатися в Україну. Ще з одним українські дипломати намагаються встановити контакт. "Зобов'язання визначаються контрактом, також враховується їх бажання", – каже Коваленко.

Він додав, що посольство, МЗС і МОЗ готові до того, що думка екіпажу лайнера може змінитися. Питання повернення в Україну буде вирішуватися безпосередньо громадянами та власником судна.

Як повідомляли Українські Новини, вже троє померли від коронавіруса серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess. станом на 22 лютого кількість заражених коронавірусом на лайнері становить 634.

Також раніше повідомлялося, що в Японії на круїзному лайнері частково зняли карантин через коронавіруса. І після двох тижнів карантину на берег японського міста Йокогама почала сходити перша група у складі 500 пасажирів лайнера Diamond Princess. Першими з круїзного лайнера зійшли літні люди у віці від 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати.

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