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24 лютого 2020, понеділок, 23:45 4
Медицина 2020-02-24T23:45:02+02:00
Українські Новини
МОЗ повідомив, що в Україні є достатня кількість тест-систем для діагностики коронавірусу

МОЗ повідомив, що в Україні є достатня кількість тест-систем для діагностики коронавірусу

Валерия Драгомирова
Віктор Ляшко, Тест-система, Діагностика коронавірусу, Коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Україні достатня кількість тест-систем для діагностики захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це в ході програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Сьогодні в Україні понад 3 тис. діагностикумів, якими можна проводити тестування, сьогодні на цьому етапі поширення інфекційного захворювання цих тест-систем більш ніж достатньо. Одна тест-система німецька, інша, яка сьогодні прийшла також з Європейського Союзу, плюс у нас в Україні зареєстровано дві вітчизняні-тест систем, сьогодні вони вже проходять лабораторний контроль... З моменту отримання зразка і до отримання результату проходить 5 годин, так працює весь світ, зараз з'являються експрес-тести, які будуть проводити дослідження біля ліжка хворого, але вони ще не набули поширення", - сказав він.

Ляшко зазначив, щойно ці експрес-тести будуть зареєстровані і допущені спеціалізованими організаціями на ринок, МОЗ сприятиме тому, щоб вони якомога швидше з'явилися і в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні підготовлено 2 тис. інфекційних боксів для можливих хворих на коронавірус.

Тим часом у світі скорочується кількість випадків захворювання на коронавірус.

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