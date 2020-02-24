МОЗ повідомив, що в Україні є достатня кількість тест-систем для діагностики коронавірусу

В Україні достатня кількість тест-систем для діагностики захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це в ході програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передають Українські Новини.



"Сьогодні в Україні понад 3 тис. діагностикумів, якими можна проводити тестування, сьогодні на цьому етапі поширення інфекційного захворювання цих тест-систем більш ніж достатньо. Одна тест-система німецька, інша, яка сьогодні прийшла також з Європейського Союзу, плюс у нас в Україні зареєстровано дві вітчизняні-тест систем, сьогодні вони вже проходять лабораторний контроль... З моменту отримання зразка і до отримання результату проходить 5 годин, так працює весь світ, зараз з'являються експрес-тести, які будуть проводити дослідження біля ліжка хворого, але вони ще не набули поширення", - сказав він.



Ляшко зазначив, щойно ці експрес-тести будуть зареєстровані і допущені спеціалізованими організаціями на ринок, МОЗ сприятиме тому, щоб вони якомога швидше з'явилися і в Україні.



Як повідомляли Українські Новини, в Україні підготовлено 2 тис. інфекційних боксів для можливих хворих на коронавірус.



Тим часом у світі скорочується кількість випадків захворювання на коронавірус.