В Україні підготовлено 2 тис. інфекційних боксів для можливих хворих на коронавірус, - прем'єр

По всій території України підготовлено понад 2 тис. інфекційних боксів для можливих хворих на коронавірус.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу в понеділок, передають Українські Новини.



"Визначені спеціальні лікарні, в яких обладнані інфекційні бокси, більше 2 тис. по Україні. Фактично, в якій би області не з'явилася б небезпека, там є люди, які миттєво на це відреагують, помістять людину в інфекційний бокс і нададуть їй всю необхідну допомогу", - сказав він.



Гончарук також зазначив, що у всіх областях країни вже розроблено та затверджено план дій у разі виявлення зараження на коронавірус.



У той же час він підкреслив, що уряд робить все, щоб не допустити вірус на територію України.



Як повідомляли Українські Новини, консульство України в Мілані (Італія) призупинило прийом громадян та видачу документів через коронавірус.



Держприкордонслужба з 20:00 понеділка вводить перевірку температури тіла пасажирів з Італії у міжнародних аеропортах "Київ" імені Сікорського (колишній аеропорт "Жуляни") і "Бориспіль" (Київська область).