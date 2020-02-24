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24 лютого 2020, понеділок, 22:57 1
Суспільство 2020-02-24T22:58:53+02:00
Українські Новини
В Україні підготовлено 2 тис. інфекційних боксів для можливих хворих на коронавірус, - прем'єр

В Україні підготовлено 2 тис. інфекційних боксів для можливих хворих на коронавірус, - прем'єр

Валерия Драгомирова
Олексій Гончарук, Інфекційний бокс, коронавірус в Україні, Коронавірус
Маска. Фото: freepik
Маска. Фото: freepik

По всій території України підготовлено понад 2 тис. інфекційних боксів для можливих хворих на коронавірус.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу в понеділок, передають Українські Новини.

"Визначені спеціальні лікарні, в яких обладнані інфекційні бокси, більше 2 тис. по Україні. Фактично, в якій би області не з'явилася б небезпека, там є люди, які миттєво на це відреагують, помістять людину в інфекційний бокс і нададуть їй всю необхідну допомогу", - сказав він.

Гончарук також зазначив, що у всіх областях країни вже розроблено та затверджено план дій у разі виявлення зараження на коронавірус.

У той же час він підкреслив, що уряд робить все, щоб не допустити вірус на територію України.

Як повідомляли Українські Новини, консульство України в Мілані (Італія) призупинило прийом громадян та видачу документів через коронавірус.

Держприкордонслужба з 20:00 понеділка вводить перевірку температури тіла пасажирів з Італії у міжнародних аеропортах "Київ" імені Сікорського (колишній аеропорт "Жуляни") і "Бориспіль" (Київська область).

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