Аеропорт "Херсон" закрили через негоду

Міжнародний аеропорт "Херсон" закритий через негоду (сильний вітер).

Про це повідомив журналістам директор аеропорту Віталій Кучерук, передають Українські Новини.

"Напрямок вітру бічне, і через нього літак може не втриматися на злітно-посадковій смузі. Це вкрай небезпечно для повітряних суден, тому до кінця дня жодних рейсів не будемо приймати і відправляти", - сказав він.

Зокрема, аеропорт скасував рейс зі Стамбула (Turkish Airlines).

Як повідомляли Українські Новини, частина пішохідного мосту через річку Інгул обрушилася в понеділок через негоду в Миколаєві.

Також через погіршення погоди у семи областях України відключили електрику. Крім того, рятувальники розповіли про наслідки циклону "Юлія" в Україні.

Тим часом одна людина загинула і дві людини травмовані, частково пошкоджено покрівлі 17 приватних житлових будинків та 19 об'єктів соціально-побутової сфери в 6 областях. Також в Одесі через негоду знеструмлено 145 населених пунктів. В результаті сильного вітру зірвало покрівлі на 16 об'єктах.