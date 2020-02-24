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24 лютого 2020, понеділок, 21:24 6
Суспільство 2020-02-24T22:45:01+02:00
Українські Новини
Аеропорт "Херсон" закрили через негоду

Аеропорт "Херсон" закрили через негоду

Анна Рудык
Негода в Україні, аеропорт Херсон, Штормовий вітер, відміна рейсів
Аеропорт Херсон. Фото: Вікіпедія
Аеропорт Херсон. Фото: Вікіпедія

Міжнародний аеропорт "Херсон" закритий через негоду (сильний вітер).

Про це повідомив журналістам директор аеропорту Віталій Кучерук, передають Українські Новини.

"Напрямок вітру бічне, і через нього літак може не втриматися на злітно-посадковій смузі. Це вкрай небезпечно для повітряних суден, тому до кінця дня жодних рейсів не будемо приймати і відправляти", - сказав він.

Зокрема, аеропорт скасував рейс зі Стамбула (Turkish Airlines).

Як повідомляли Українські Новини, частина пішохідного мосту через річку Інгул обрушилася в понеділок через негоду в Миколаєві.

Також через погіршення погоди у семи областях України відключили електрику. Крім того, рятувальники розповіли про наслідки циклону "Юлія" в Україні.

Тим часом одна людина загинула і дві людини травмовані, частково пошкоджено покрівлі 17 приватних житлових будинків та 19 об'єктів соціально-побутової сфери в 6 областях. Також в Одесі через негоду знеструмлено 145 населених пунктів. В результаті сильного вітру зірвало покрівлі на 16 об'єктах.

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