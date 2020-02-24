Скалецька зустрілася з евакуйованими з Уханя громадянами

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з китайського Уханя в медцентрі "Нові Санжари", вперше зустрілася з громадянами. Про це вона написала на сторінці в Facebook.

"Сьогодні вперше зустрілася з громадянами, евакуйованими з Китаю. Відвідала їх кімнати на другому і третьому поверхах санаторію "Нові Санжари". Всі здорові. У жодного з евакуйованих підозри на ГРВІ немає", - написала міністр.

На вимогу епідеміологів, Скалецька під час зустрічі була в спеціальному костюмі.

"Мій костюм - обов'язкова вимога епідеміологів, порушувати яку я не маю права. Вдячна всім, хто був змушений розміститися на обсервації, за те, що вони розуміють і дотримуються всіх правил. Відчуваємо себе єдиною командою. Єдині скарги, які зараз почула, стосуються хіба що деяких побутових питань", - розповіла Скалецька.







Нагадаємо, раніше Скалецька пояснила різницю між обсервацією і карантином.



Тим часом МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям в "Нові Санжари".