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24 лютого 2020, понеділок, 19:31 9
Медицина 2020-02-24T20:05:52+02:00
Українські Новини
Скалецька зустрілася з евакуйованими з Уханя громадянами

Скалецька зустрілася з евакуйованими з Уханя громадянами

Валерия Драгомирова
Зоряна Скалецька, Зустріч, Евакуйовані українці, Нові Санжари

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з китайського Уханя в медцентрі "Нові Санжари", вперше зустрілася з громадянами. Про це вона написала на сторінці в Facebook.

"Сьогодні вперше зустрілася з громадянами, евакуйованими з Китаю. Відвідала їх кімнати на другому і третьому поверхах санаторію "Нові Санжари". Всі здорові. У жодного з евакуйованих підозри на ГРВІ немає", - написала міністр.

На вимогу епідеміологів, Скалецька під час зустрічі була в спеціальному костюмі.

"Мій костюм - обов'язкова вимога епідеміологів, порушувати яку я не маю права. Вдячна всім, хто був змушений розміститися на обсервації, за те, що вони розуміють і дотримуються всіх правил. Відчуваємо себе єдиною командою. Єдині скарги, які зараз почула, стосуються хіба що деяких побутових питань", - розповіла Скалецька.




Нагадаємо, раніше Скалецька пояснила різницю між обсервацією і карантином.

Тим часом МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям в "Нові Санжари".

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