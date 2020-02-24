Звільнені перед Новим роком полонені отримають по 100 тис. гривень допомоги

Звільнені під час обміну полоненими з Росією в Донецькій області 29 грудня українці отримають по 100 тис. гривень матеріальної допомоги на початку березня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини

"З наступного понеділка люди отримають на свої банківські рахунки по 100 тис. грошової допомоги і ми нарешті закриємо це питання", - йдеться в повідомленні.

Згідно йому, 27 лютого збереться міжвідомча комісія, яка розгляне заяви звільнених полонених і прийме рішення про виплату допомоги.

25 лютого будуть обрані 2 представники профільних громадських організацій, які вперше увійдуть до складу міжвідомчої комісії як повноправні члени.

У повідомленні наголошується, що напередодні уряд ухвалив рішення щодо єдиної міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб позбавленими волі в результаті збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

Як повідомляли Українські Новини, звільнені 29 грудня полонені отримали пропозиції роботи і житла.

Раніше обмін полоненими відбувся 29 грудня на пункті пропуску "Майорське" в Донецькій області. Перші фото звільнених показала прес-служба Офісу Президента.