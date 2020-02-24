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24 лютого 2020, понеділок, 18:33 10
Кабмін 2020-02-24T20:00:02+02:00
Українські Новини
Звільнені перед Новим роком полонені отримають по 100 тис. гривень допомоги

Звільнені перед Новим роком полонені отримають по 100 тис. гривень допомоги

Анна Рудык
Обмін полоненими, полонені українці, Мінветеранів, Матеріальна допомога
Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

Звільнені під час обміну полоненими з Росією в Донецькій області 29 грудня українці отримають по 100 тис. гривень матеріальної допомоги на початку березня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини

"З наступного понеділка люди отримають на свої банківські рахунки по 100 тис. грошової допомоги і ми нарешті закриємо це питання", - йдеться в повідомленні.

Згідно йому, 27 лютого збереться міжвідомча комісія, яка розгляне заяви звільнених полонених і прийме рішення про виплату допомоги.

25 лютого будуть обрані 2 представники профільних громадських організацій, які вперше увійдуть до складу міжвідомчої комісії як повноправні члени.

У повідомленні наголошується, що напередодні уряд ухвалив рішення щодо єдиної міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб позбавленими волі в результаті збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

Як повідомляли Українські Новини, звільнені 29 грудня полонені отримали пропозиції роботи і житла.

Раніше обмін полоненими відбувся 29 грудня на пункті пропуску "Майорське" в Донецькій області. Перші фото звільнених показала прес-служба Офісу Президента.

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