ВООЗ передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я України, передають Українські Новини.



"Передала ВООЗ 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19 у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України. Набори містять приблизно 3 000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 950-ти чоловік", - йдеться в повідомленні.



Згідно з повідомленням, у всьому європейському регіоні посилено заходи з тестування: ВООЗ ввела механізм передачі клінічних зразків пацієнтів (тих, які відповідають епідеміологічному визначенню підозри на інфікування COVID-19) в міжнародній референс-лабораторії.



Зараз в європейському регіоні працюють 6 міжнародних лабораторій для виявлення та перевірки на новий коронавірус.



Як повідомляли Українські Новини, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус.



20 лютого літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського Уханя українцями та іноземними громадянами приземлився в міжнародному аеропорту "Харків".



Евакуйовані поміщені на карантин в медцентр "Нові Санжари" Полтавської області.