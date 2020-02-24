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24 лютого 2020, понеділок, 18:49 9
Медицина 2020-02-24T18:51:00+02:00
Українські Новини
ВООЗ передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус

ВООЗ передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус

Валерия Драгомирова
ВООЗ, Україна, Тестування, Коронавірус
Коронавірус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua
Коронавірус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua

Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я України, передають Українські Новини.

"Передала ВООЗ 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19 у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України. Набори містять приблизно 3 000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 950-ти чоловік", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у всьому європейському регіоні посилено заходи з тестування: ВООЗ ввела механізм передачі клінічних зразків пацієнтів (тих, які відповідають епідеміологічному визначенню підозри на інфікування COVID-19) в міжнародній референс-лабораторії.

Зараз в європейському регіоні працюють 6 міжнародних лабораторій для виявлення та перевірки на новий коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус.

20 лютого літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського Уханя українцями та іноземними громадянами приземлився в міжнародному аеропорту "Харків".

Евакуйовані поміщені на карантин в медцентр "Нові Санжари" Полтавської області.

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