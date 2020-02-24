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24 лютого 2020, понеділок, 18:51 10 Інфографіка
Президент 2020-02-24T20:15:01+02:00
Українські Новини
За пів року президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі

За пів року президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Президент України, Опитування Центру Разумкова, Рейтинг довіри, Рейтинг недовіри, рейтинг Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Станом на лютий президенту України зовсім не довіряють та скоріше не довіряють вже 40,6% громадян країни, в той час, як в червні цей показник становив 21,6%. Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, передають Українські Новини.

Рейтинг довіри Президента України. Інфографіка: Центр РазумковаРейтинг довіри до президента України. Інфографіка: Центр Разумкова

Водночас довіру до президента висловлюють 51,5% опитаних, тоді як у червні цей показник становив 68,5%. Таким чином рейтинг президента України у порівнянні з червнем 2019 року впав на 17%.

В ході опитування, проведеного з 13 по 17 лютого, було опитано 2 018 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком анексованого Росією Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, 40% респондентів, опитаних Центром Разумкова, проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося про те, що електоральний рейтинг на вибори у Верховну раду в партії "Слуга Народу" знизився до 36, 4% в лютому 2020 року.

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