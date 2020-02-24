За пів року президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі

Станом на лютий президенту України зовсім не довіряють та скоріше не довіряють вже 40,6% громадян країни, в той час, як в червні цей показник становив 21,6%. Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, передають Українські Новини.

Рейтинг довіри до президента України. Інфографіка: Центр Разумкова

Водночас довіру до президента висловлюють 51,5% опитаних, тоді як у червні цей показник становив 68,5%. Таким чином рейтинг президента України у порівнянні з червнем 2019 року впав на 17%.

В ході опитування, проведеного з 13 по 17 лютого, було опитано 2 018 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком анексованого Росією Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, 40% респондентів, опитаних Центром Разумкова, проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося про те, що електоральний рейтинг на вибори у Верховну раду в партії "Слуга Народу" знизився до 36, 4% в лютому 2020 року.