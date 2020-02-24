Наслідки циклону "Юлія" в Україні: одна людина загинула, двоє травмовані

Одна людина загинула і дві людини травмовані, частково пошкоджені покрівлі 17 приватних житлових будинків та 19 об'єктів соціально-побутової сфери в 6 областях через ускладнення погодних умов (поривів вітру).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.



"Станом на 17 годину 24 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) одна людина загинула і дві людини травмовано. Частково пошкоджено покрівлі 17 приватних житлових будинків та 19 об'єктів соціально-побутової сфери в 6 областях: Одеській, Кіровоградській, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецькій і Вінницькій", - сказано в ньому.



У Вінницькій області випадки падіння дерев зафіксовано у Літинському, Немирівському, Липовецькому та у Вінниці. У результаті сильного вітру в селі Стрижавка Вінницького району зірвано покрівлю житлового будинку, а в Жмеринському - з новобудови.



Також у місті Ладижин підрозділ ДержНС спільно з працівниками комунальної служби зараз проводять роботи з розбирання конструкції даху приміщення автовокзалу, який був зірваний вранці.



У Львівській області в селі Теляж Сокальського району дерево впало на проїжджу частину та перешкоджає руху транспорту. Також було зафіксовано 25 випадків падіння дерев на території області. Працівники ДержНС залучалися на демонтаж аварійної конструкції балкона в Шепетівці і двічі надавали допомогу працівникам швидкої допомоги, чиї автомобілі застрягли в багнюці через несприятливі погодні умови.



У Вознесенську Миколаївської області 1 дерево, що впало, відірвало дах торгового центру на вул. Центральній.



Рятувальники спільно з технічними працівниками КП "Вознесенський ринок" відрізали пошкоджені шматки, а вцілілий лист площею 100 кв. м прикріпили назад.



Також працівники ДСНС Інгульського району Миколаєва допомогли розпиляти і прибрати тополь, який впав на тролейбусну контактну мережу по вул. Театральній.



На просп. Миру прибрано дерева з двох автомобілів, а в Заводському районі рятувальники прибрали повалені дерева з 2 припаркованих автомобілів.







Як повідомляли Українські Новини, через погіршення погоди у семи областях України відключили електрику.