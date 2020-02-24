Рейтинг партії Зеленського падає, а Бойка, Тимошенко і Порошенка - зростає

За опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова електоральний рейтинг на вибори у Верховну Раду в лютому порівняно з січнем у партії "Слуга Народу" знизився з 45,4% до 36,4%, "Опозиційна платформа - За життя" – підвищився з 13,8% до 15,3%, "Європейська солідарність" - з 12,3% до 12,6%, "Батьківщина" - з 8% до 10,3%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Тільки зазначені партії змогли б подолати 5% виборчий бар'єр, якщо б вибори до парламенту відбулися найближчим часом.

Рейтинг партії "Сила і честь" знизився з 5,2% до 4,7%, "Радикальної партії Олега Ляшка" зріс з 2,9% до 3,5%, партії "Голос" - виріс з 2,5% до 3,2%, партії "ВО "Свобода" - з 1,6% до 2,7%, партії "Громадянська позиція" - зменшився з 2,9% до 2,7%.

Опитування проводилося з 13 по 17 лютого, центр опитав 2 018 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Інфографіка опитування. Фото: центр Разумкова

Як повідомляли Українські Новини, 40% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, проголосували б за чинного Президента Володимира Зеленського.

Тим часом "Слуга народу" буде брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.