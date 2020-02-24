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24 лютого 2020, понеділок, 16:43 5
Події 2020-02-24T18:45:03+02:00
Українські Новини
В Одеській області через негоду загинула жінка

В Одеській області через негоду загинула жінка

Анна Рудык
негода в Одесі, Падіння дерева, Негода в Україні, Негода
На пенсіонерку впало дерево в Одесі. Фото: Думська
На пенсіонерку впало дерево в Одесі. Фото: Думська

145 населених пунктів знеструмлено через сильний вітер станом на 15:00 понеділка в Одеській області.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Також у результаті сильного вітру зірвало покрівлі на 16 об'єкти: будинок культури – 2 (Біляївка, Ананьєв); лікарня – 1 (Любашівка); магазин – 1 (Біляївка); залізничний вокзал (Подольськ); житлові будинки – 11.

На ліквідацію наслідків негоди підрозділи Головного управління залучались 11 разів з них 2 рази на допомогу населенню з розбирання аварійних конструкцій і 9 разів на прибирання повалених дерев.

Всього від ДСНС залучено 11 одиниць пожежної техніки та 42 людини особового складу.

В Одесі не працюють трамвайні маршрути № 5, 19, 21, 26, 27, 28 і тролейбусні маршрути № 5, 7, 8.

Сильний вітер триває.

Також 1 людина загинула через падіння дерева внаслідок негоди в Одесі.

Як повідомляє видання Думська, загинула жінка, на яку впало дерево. На місце приїхала швидка допомога, а після співробітники поліції і оперативно-слідча група.

Пенсіонерка загинула через падіння дерева в Одесі. Фото: ДумськаПенсіонерка загинула через падіння дерева в Одесі. Фото: Думська

Як повідомляли Українські Новини, через погіршення погоди у семи областях України відключили електрику.

Також Київ з ранку замітало снігом.

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