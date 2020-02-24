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24 лютого 2020, понеділок, 17:00 7
Суспільство 2020-02-24T18:00:03+02:00
Українські Новини
Opendatabot має намір зробити безкоштовним моніторинг судових справ

Opendatabot має намір зробити безкоштовним моніторинг судових справ

Елена Новикова
Судове засідання, Суд, Судовий позов, Судова повістка
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Сервіс моніторингу та аналізу відкритих даних Opendatabot має намір зробити безкоштовним моніторинг судових справ через брак у судів засобів для інформування громадян про засідання за допомогою поштових відправлень. Про це йдеться в повідомленні на сайті сервісу, передають Українські Новини.

"Кожен українець повинен мати можливість отримати повідомлення про суд і захищати себе. Ми вирішили зробити моніторинг справ безкоштовними для українців і зняти інформаційне навантаження з судів", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, українські суди визнали, що в них не вистачає бюджету на послуги пошти, і вони не зможуть повідомляти українців про засідання за допомогою листів.

Зокрема, в повідомленні наголошується, що Івано-Франківський апеляційний суд повідомив про те, що припиняє надсилати паперові повідомлення про засідання, бо щомісяця суд витрачав близько 75 тис. гривень на послуги пошти, а в бюджеті на це закладено суму в 15 тис. гривень.

"Щоб не затягувати розгляд судових справ через неявку учасників, адміністрація Івано-Франківського апеляційного суду просить учасників судових справ використовувати сучасні альтернативні способи отримання інформації із суду", - говориться на сайті суду.

Як повідомляли Українські Новини, ФОПи можуть сплачувати єдиний податок і єдиний соціальний внесок в Opendatabot.

Також в реєстр боржників Opendatabot, який запустили у лютому 2020 року, потрапили понад 1.7 млн громадян.

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