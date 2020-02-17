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17 февраля 2020, понедельник, 12:36 109
Общество 2020-02-17T12:36:08+02:00
Українські Новини
Каждый 20 автомобиль в Украине находится под арестом или в залоге, — Opendatabot

Каждый 20 автомобиль в Украине находится под арестом или в залоге, — Opendatabot

Елизавета Кесельман
Машины, Автомобили, арест авто, Залог на автомобиль
Фото:facebook.com/OpenDataBot
Фото:facebook.com/OpenDataBot

Каждый 20 автомобиль в Украине находится в залоге по кредиту, или же на него наложен арест, что означает, что владельцы таких автомобилей не могут ими свободно распоряжаться. Об этом говорится в сообщении системы для работы с открытыми данными Opendatabot на странице в Facebook.

"Каждый 20-й владелец не может продать свой автомобиль — его машина находится под арестом или в залоге", — сообщают в Opendatabot.

Скриншот:facebook/OpenDataBotСкриншот:facebook/OpenDataBot

В частности, основные причины, по которым на машины накладывают ограничения и запрещают их продажу, связаны с противоправными действиями их владельцев, а именно:

  • неуплаченных штрафов;
  • долгов за коммунальные услуги;
  • кредитов в банке (которые взяты на покупку машины, или же машина в залоге по этому кредиту)
  • открытого судебного производства.

Как собщали Українські Новини, в реестр должников в Украине Opendatabot, запущенный в феврале этого года, попали уже более 1,7 млн граждан.

Кроме того, в Минэкономики опубликовали список автомобилей, которые подлежат налогооблажению в 2020.

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