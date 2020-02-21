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21 февраля 2020, пятница, 13:27 25
Общество 2020-02-21T13:27:32+02:00
Українські Новини
Половина украинцев не стали бы поддерживать Майдан, - опрос

Половина украинцев не стали бы поддерживать Майдан, - опрос

Надежда Комендантова
Евромайдан, Майдан, Соцопрос, Опрос
Евромайдан.
Евромайдан.

В то время, как каждый четвертый украинец считает Евромайдан антигосударственным переворотом, 38% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова поддержали бы Майдан, 10% - Антимайдан, а еще 39% - не поддержали бы никакую из сторон если бы события 2013-2014 происходили сейчас. Таким обазом число тех, кто не поддержил бы Майдан, составляет 49%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Респондентам задавался вопрос, если бы события 2013-2014 годов происходили сейчас, вы бы поддержали Майдан или Антимайдан?

Почти 38% поддержали бы Майдан, 10% - Антимайдан, 39% - не поддержали бы никакую из сторон и 13% затруднились ответить.

Опрос проводился 13-18 декабря 2019 года, в ходе него были опрошено 2 017 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, 65,9% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, не верят в Майдан-3 в 2020 году.

Тем временем, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время встречи в Офисе Президента с родственниками погибших 20 февраля 2014 года заявил, что на данный момент по делам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах, осудили 44 человека.

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