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24 лютого 2020, понеділок, 15:51 3
Економіка 2020-02-24T15:59:38+02:00
Українські Новини
У січні прибуток банків становив 6,6 млрд гривень

У січні прибуток банків становив 6,6 млрд гривень

Анна Рудык
Прибуток банків, Банки, економіка України, НБУ
НБУ. Фото: bank.gov.ua
НБУ. Фото: bank.gov.ua

У січні поточного року платоспроможні банки отримали 6,6 млрд гривень чистого прибутку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У січні 2020 року українські банки отримали прибуток на 22% більше, ніж роком раніше – 6,6 млрд гривень.

Основні фактори - висока операційна ефективність і низькі відрахування в резерви.

Доходи банків зросли на 12% до 22,6 млрд гривень, тоді як витрати - на 8% до 16 млрд гривень.

Фактори зростання банківського прибутку: зростання чистих процентних доходів банків на 4% до 7,3 млрд гривень; зростання чистих комісійних доходів банків на 11% до 3,5 млрд гривень; позитивний результат від переоцінки від операцій купівлі-продажу - 2,7 млрд гривень; низький обсяг відрахувань банками в резерви – 1,3 млрд гривень проти 1,8 млрд гривень минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, прибуток банків в 2019 році становив 59,6 млрд гривень.

Також в 2019 році Приватбанк збільшив прибуток в 2,8 рази до 32,6 млрд гривень проти 2018 року (11,7 млрд гривень прибутку).

Тим часом у 2020 році стрес-тестування будуть проходити 16 банків.

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