Літній час-2020: Коли переводити стрілки годинника

Восени Україна здійснила перехід на зимовий час, і тепер настав час повертати стрілки годинника в "літнє положення". В останню неділю березня українці традиційно переводять стрілки годинника на одну годину вперед і переходять на літній час. Коли це робити в 2020 році, розповідають Українські Новини.

цього року стрілки годинників будуть переводити в ніч з 29 на 30 березня рівно в 3 години ранку на одну годину вперед. Такий перехід з літнього часу на зимовий здійснюється більш ніж в 100 країнах світу.

Основна причина, по якій проводяться маніпуляції зі стрілками годинника — це економія. Вперше годинник перевели у Великобританії в 1908 році. З тих пір для того, щоб раціональніше витрачати паливні й енергетичні запаси і більше користуватися денним світлом, навесні годинники переводять на одну годину вперед, а восени — на одну годину назад. Наприклад, у багатьох країнах літній час називають "daylight saving time" — час, що зберігає денне світло.

Зараз багато експертів стверджують, що економія від переведення стрілок несуттєва — до 3%. Однак в Україні продовжують переходити з зимового часу на літній, керуючись постановою Кабінету Міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

Як повідомляли Українські Новини, Європарламент вже відмовився від переходу з зимового часу на літній з 2021 року.

Як пережити переведення стрілок і мінімізувати шкоду для здоров'я від переходу на новий час.