Закриті школи, напівпорожні магазини, але буси в Україну їздять: що розповідають в Італії про коронавірус

В Італії, де стався спалах коронавірусу, діляться фото і відео і розповідають, що насправді відбувається в італійських містах, де зафіксували випадки захворюваності.

Більшість українців зазначають, що хвилюються, але місцева влада заспокоює та розповідає. як діяти в різних випадках. Також відзначають, що медицина в Італії на хорошому рівні, що також знижує у людей паніку.

Так, Катерина Звєзда розповідає, що в селищі Люди, недалеко від Мілана, спалах коронавірусу стався через чоловіка, який поспілкувався з другом, який повернувся з Китаю, і не дивлячись на симптоми, продовжував вести активне соціальне життя. Водночас вона зазначає, що панікувати не варто, а закриття магазинів, карантин в школах і скасування карнавалу - це всього лише превентивні заходи, щоб зупинити поширення вірусу.

Пост Катерини Звєзди

"Вчора питала власника автобусів, який їздить в зону Мілана. Почула, що швидше за все у нього був на цьому тижні останній рейс щоб не привезти з передачами в Україні хворобу і не хоче наражати на небезпеку своїх же водіїв! Це відповідь адекватного власника кількох автобусів!" - розповідає Леся Дрогобецький.

Коментар Леся Дрогобецька.

"Трохи не по собі. Я живу в Sesto san Giovanni, щойно вийшла на роботу. Автобуси порожні, людей на вулиці майже немає. А ті, що є, закутані в маски, шарфи. Навіть в серпні не спостерігала такої порожнечі", - пише в соцмережі Toma Sagittario.

Коментар Toma Sagittario.

"Люди поводяться спокійно, хоча переживають, але не бояться, тому що відчувають себе захищеними і в безпеці, тому що влада всіх запевняє і вчить, як поводитися і що робити в таких випадках, не порівняти їх владу і медицину з нашою, саме тому у нас в Україні і була паніка", - зазначає Oksana Hirniak.

"Отримала повідомлення в шкільну групу, від педіатра. Вона говорить не панікувати, школи закрили тільки з метою нерозповсюдження вірусу, щоб тримати ситуацію під контролем. З нового, що я почула - це те, що рано чи пізно торкнеться всіх, і проходить він як звичайний грип. лише 20% мають ускладнення (люди старшого віку або хворі з патологіями), близько 2% смертності (коли при грипі 5%). Потім, звичайно марлева маска не захищає, захищають тільки спеціальні маски, що фільтрують повітря. І взагалі, всі ці випадки "виявлено" після проходження тесту, усіма хто мав контакти з останніми інфікованими. І більшість з нинішніх інфікованих вдома сидять, оскільки не мають ніяких ознак вірусу", - написав у Facebook Liuda Gutsaliuk.

Пост Liuda Gutsaliuk.

Магазин в Італії з напівпорожніми поличками. Фото: facebook.com/Мария

Італійський магазин. Фото: facebook.com/Марія

Також українці в Італії зазначають, що інформація про те, що буси і автобуси не пускають в Україну - фейк. Ті, хто виїхав з Італії, швидко проїхали кордон і вже в Україні.

Комментарий Люби Мачоган

Як повідомляли Українськi Новини, влада Італії закрила на карантин 12 міст через спалах захворюваності.

В Італії на консульському обліку перебувають понад 11,3 тис. українців, водночас інфікованих новим видом коронавірусу (2019-nCoV) серед них нема.