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24 лютого 2020, понеділок, 13:15 12
Фінанси 2020-02-24T13:20:35+02:00
Українські Новини
Гривня здешевшала: НБУ знизив офіційний курс нацвалюти

Гривня здешевшала: НБУ знизив офіційний курс нацвалюти

Надежда Комендантова
НБУ, Офіційний курс, курс гривні, Курс валют, Гривня
Гривні. Фото: hvylya.org
Гривні. Фото: hvylya.org

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 25 лютого, на 4,42% до 24,4947 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24 лютого, на 3,19 коп. до 24,4505 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 лютого, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз на тиждень, яким буде курс долара. За словами Андрія Шевчишина, ринок продовжить тримати паузу під час роботи місії МВФ в Україні.Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 лютого, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

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