Гривня здешевшала: НБУ знизив офіційний курс нацвалюти

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 25 лютого, на 4,42% до 24,4947 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24 лютого, на 3,19 коп. до 24,4505 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 лютого, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз на тиждень, яким буде курс долара. За словами Андрія Шевчишина, ринок продовжить тримати паузу під час роботи місії МВФ в Україні.Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 лютого, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.