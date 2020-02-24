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24 лютого 2020, понеділок, 12:46 2
Європа 2020-02-24T13:58:09+02:00
Українські Новини
Підозрюють коронавірус: у Кракові госпіталізували хворого з симптомами смертельної хвороби

Підозрюють коронавірус: у Кракові госпіталізували хворого з симптомами смертельної хвороби

Надежда Комендантова
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, епідемія, коронавірус в Європі
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Італії від коронавірусу померло вже три людини, пацієнт з підозрою на коронавірус потрапив в Університетську лікарню в Кракові. Результати тесту будуть відомі у понеділок або вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

В лікарні не хочуть розголошувати деталей про пацієнта. Відомо, що останнім часом він перебував в Азії, а не в Китаї.

Це третій подібний випадок в Університетській лікарні в Кракові. Раніше в Малопольському воєводстві у пацієнта також підозрювали наявність коронавіруса, проте аналізи не підтвердили захворювання.

У п'ятницю Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що шанси зупинити поширення нової коронавирусной епідемії вичерпуються.

У світі підтверджено понад 76 тис. випадків заражень. У материковому Китаї від коронавіруса померло понад 2,2 тис. осіб; вісім чоловік - в Ірані; Повідомлялося також про окремі випадки смертей в Японії, Південній Кореї, Тайвані, Філіппінах і Франції.

Що стосується Європи, найгірша ситуація в Італії, три людини загинули, відомо про 149 інфікованих. Скасовані карнавальні заходи у Венеції, багато спортивних і культурних подій.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії понад 130 осіб заразилося коронавірусом.

Тим часом прот коронавіруса помер ще один пасажир лайнера Diamond Princess.

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