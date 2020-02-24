Акції МХП почали падіння і за минулий тиждень впали на 2,4%

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 17 по 21 лютого впали на 2,4%, або на 0,2 долара до 8,2 долара після тижневого зростання.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, з 14 по 17 лютого спостерігалося зростання котирувань з 8,3 до 8,4 долара, після чого почало фіксуватися падіння.

19 лютого котирування знизилися до 8,2 долара і залишилися на такому рівні до 21 лютого.

Обсяг торгів останньої угоди склав 9,906 тис. доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 15,5% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 9,7 долара).

Як повідомляли Українські Новини, минулого тижня акції МХП зросли на 1,2% після 5-тижневого падіння.

МХП знизив прогноз фінансових показників з-за зміцнення гривні.