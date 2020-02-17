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17 февраля 2020, понедельник, 12:26 53
Экономика 2020-02-17T12:27:15+02:00
Українські Новини
Акции МХП выросли на 1,2% после 5-недельного падения

Акции МХП выросли на 1,2% после 5-недельного падения

Елена Литвин
МХП, Юрий Косюк, биржевые показатели, котировки на бирже
Холдинг МХП. Фото: main.in.ua
Холдинг МХП. Фото: main.in.ua

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже с 10 по 14 февраля выросли на 1,2%, или на 0,1 доллара до 8,3 доллара после 5-недельного падения.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно им, до 10 февраля по сравнению с прошлой неделей котировки акций снизились с 8,3 доллара до 8,2 доллара, а затем снова выросли до 8,3 доллара 11 февраля.

13 февраля котировки снизились до 8 долларов, однако 14 февраля им удалось вернуться до отметки в 8,3 доллара.

Объем торгов последней сделки составил 9,898 тыс. долларов.

С начала года котировки акций компании снизились на 14,4% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 9,7 доллара).

Как сообщали Українські Новини, акции МХП снизились на 5% на прошлой неделе.

МХП снизил прогноз финансовых показателей из-за укрепления гривны.

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